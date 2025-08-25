Ricky Rubio ya entrena con el Joventut

El entrenador del Joventut Badalona, Dani Miret, ha comparecido este lunes ante los medios después del arranque de la pretemporada verdinegra el pasado viernes 21 con las pertinentes revisiones médicas.

Con una plantilla aún por cerrar de manera definitiva el regreso a casa de Ricky Rubio es uno de los alicientes que presenta el Joventut de Badalona 25 – 26. Al respecto Miret se ha mostrado encantado ante el retorno del jugador de Masnou al Olímpico: “Estamos muy contentos de tenerlo y de tenerlo con la ilusión que muestra. Está feliz y en un momento ideal en lo que es una oportunidad para todos. Es una gran noticia para la Penya y para la afición del básquet en general”, explicó el técnico verdinegro.

Después de más de un año sin haber competido a un máximo nivel Ricky Rubio necesitará de un periodo de readaptación a la competición. "Hemos hablado con el preparador físico y se estima que su tiempo de adaptación y preparación será de unos 60 días, aunque cada persona es diferente y los tiempos podrían variar", ha avisado Dani Miret en el encuentro de hoy con los medios de comunicación.

Por otra parte, Miret se ha mostrado satisfecho con la confección de la plantilla, aunque ha admitido que todavía no está cerrada: "El equipo mantiene una identidad en un vestuario que aún no está completo por las bajas por el Eurobasket de Hakanson y Birgander, y porque es posible que llegue una incorporación de última hora".

Sobre este posible fichaje, el entrenador ha confirmado que el club verdinegro busca "un jugador exterior, un escolta o un alero que pueda aportar equilibrio en la rotación".

El Joventut permanecerá entrenando hasta el próximo 4 de setiembre, fecha en la que se enfrentará al Hiopos Lleida en Sant Julià de Vilatorta.