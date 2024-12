El reto de Delfí Geli para despedir el año: "En crecimiento"

ANP Sport / ANP/Sipa USA / Cordon Press

11/5/2024 - EINDHOVEN - (l-r) Daley Blind of Girona FC, Johan Bakayoko of PSV Eindhoven during the UEFA Champions league match between PSV Eindhoven and Girona FC at Phillips Stadium on Nov. 5, 2024 in Eindhoven, Netherlands. ANP MAURICE VAN STEEN /ANP/Sipa USA *** Local Caption *** 57580915