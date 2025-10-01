Israel ya realizó una oferta a 'La Flotilla' que esta rechazó y que choca con el relato de enfrentamiento con Netanyahu

El colaborador de 'Herrera en COPE', Antonio Naranjo, ha desvelado en la sección 'Mr. Dato' los datos que rodean a la conocida como Flotilla de la Libertad y su intención de entregar ayuda humanitaria en Gaza. Frente al relato de los organizadores, que aseguran no tener más remedio que enfrentarse a las fuerzas israelíes, Naranjo ha expuesto una serie de informaciones que contradicen esta versión de los hechos.

Según el analista, el Gobierno de Israel les ofreció una alternativa segura y eficiente. Concretamente, "les ofreció puerto seguro, el de Askalon", una localización desde la cual se comprometían a desembarcar toda la ayuda humanitaria y coordinar su entrega directa en Gaza, territorio que se encuentra "a 10 minutos exactamente". Sin embargo, este ofrecimiento ha sido rechazado por la flotilla, al igual que otras propuestas de mediación como las de Italia, a través de Chipre y la Iglesia Católica, o incluso la del propio Vaticano.

Conexiones con Hezbolá

Uno de los datos más contundentes que ha hecho oficial el gobierno israelí es el de "relacionar a uno de los líderes de la flotilla, el activista brasileño Tiago Ávila, con lazos con Izbulá (Hezbolá)". Esta información supone un giro en el enfoque sobre la naturaleza de la misión humanitaria.

Para sostener esta acusación, Naranjo ha señalado que el Ejecutivo israelí "ha publicado una fotografía de este activista en el funeral de uno de los líderes de Hezbolá", una organización que, como ha recordado el colaborador, "es hermanada con Hamás y financiada como las dos por Irán", lo que añade una capa de complejidad al contexto de la flotilla.