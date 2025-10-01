José Antonio Zarzalejos, periodista: "Sánchez propulsó a la izquierda más arriscada y antisemita, y ahora tiene que recoger velas"

El plan sobre Israel y Gaza "se le ha ido de las manos" a Pedro Sánchez. Este es el análisis del periodista José Antonio Zarzalejos en 'Sexto sentido' de 'Herrera en COPE', donde ha explicado que el plan de 20 puntos de Donald Trump negociado con Netanyahu ha obligado al presidente del Gobierno a cambiar de rumbo. Sánchez ha respaldado de forma inmediata la propuesta de la Casa Blanca.

Un giro forzado por la 'realpolitik'

Según ha explicado Zarzalejos, "se ha impuesto, Carlos, la realpolitik", lo que ha forzado a Sánchez a "recoger velas". El periodista ha afirmado que el presidente "propulsó a la izquierda más arriscada y antisemita, esa que propugna el exterminio de Israel desde el río hasta el mar" y ahora tiene que rectificar, a pesar del "inocuo reproche de los ministros de Sumar".

Este nuevo escenario se produce a pesar de que en la oferta a los "terroristas de Hamás" no se contempla de manera explícita la creación de un estado palestino. Se trata, como se ha descrito en el programa, de "otro paso en falso de Sánchez" y "otra fugaz cortina de humo que se diluye".

Medidas en el aire

Zarzalejos tiene claro que medidas anunciadas por los socios de Gobierno como el embargo de armas a Israel "van a quedar en nada". Augura que el decreto ley "no se va a convalidar en el congreso seguro" y que "Eurovisión no va a expulsar a Israel del festival".

Alejandro Martínez Vélez / Europa Press Imagen de recurso

A raíz de este giro, "el estado palestino se ha quedado en el limbo". Según el periodista, la izquierda española queda "colgada de la brocha ante la determinación, incluso de la autoridad nacional palestina y de los países árabes, de eliminar de cualquier ecuación de futuro a la organización terrorista Hamás", a la que esta izquierda considera "interlocutora respetable".

Para Zarzalejos, la conclusión es clara y demuestra la debilidad del Gobierno en este asunto. "El desfase del gobierno de coalición con la política internacional occidental es clamoroso", ha sentenciado.