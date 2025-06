Real Sociedad B – Nàstic con un árbitro de... Málaga

Después de toda una temporada de trabajo y sufrimientos el próximo domingo el Nástic de Tarragona vuelve a afrontar un partido donde estará en juego el ascenso a Segunda División. Lo acontecido la pasada temporada en el fatídico partido contra el Málaga y la actuación del colegiado Eder Mallo no se ha olvidado ni en la ciudad ni en el club. De hecho la actuación del trencilla habita ahora mismo en los tribunales después de la denuncia del club al colegiado por presunta falsedad documental y corrupción.

Ese partido, el del domingo en Zubieta ante la Real Sociedad B, ya tiene designación arbitral. Y partiendo de la base de la buena fe por parte del Comité Técnico de Árbitros bien podría afirmarse que la decisión del organismo presidido por Medina Cantalejo no ha dejado indiferente a la parroquia "nastiquera". El encargado de impartir justicia será Abrahán Domínguez Cervantes, natural de Málaga. La designación ha despertado el recelo por parte de la afición tarraconense.

La polémica ha surgido rápidamente entre los aficionados granas. El antecedente mas inmediato lo encontramos en el encuentro que llevo al Nàstic al Reino de León para jugar contra la Cultural Leonesa. El partido lo perdió por 2-1 el equipo entonces entrenado por Dani Vidal después de ver como se le señalaban dos penaltis en contra.

Los números de Domínguez Cervantes esta temporada pasan por los 13 partidos dirigidos en la Primera Federación, con un balance de 8 victorias locales, 4 empates y una única victoria visitante. No se trata del balance más esperanzador para un equipo que sabe que debe ganar a domicilio por tres goles de diferencia. El Nástic además deberá estar atento a las acciones de contacto, puesto que Domínguez Cervantes promedia más de cinco amarillas por partido. Con todo, es un colegiado que goza de la confianza del Comité Técnico que le designó para el partido Ceuta – Cultural, que dirimía el campeón absoluto de la Primera Federación.

En el vestuario grana se intenta dejar a un lado el factor arbitral, pero después de los acontecimientos en las últimas temporadas es innegable la sensación de que el futbol está en deuda con el conjunto grana. Así lo ha verbalizado Oscar Sanz: “Al final es fútbol. Podrías mirar muchos clubes que merecerían estar más arriba, pero el fútbol al Nástic le debe mas de una. Por todo lo que es el club y la ciudad y por todos esos momentos en los que has estado a punto de subir. Eliminados en Vigo por ejemplo por toda una serie de razones que no dependen de uno mismo, es algo que todo el mundo siente pero no queda más opción que luchar contra los pequeños detalles que no han estado de nuestro lado y devolver al Nástic al mundo del fútbol profesional que es donde debería haber estado años.” El domingo sabremos si el fútbol salda esa deuda con el Nástic.