Omar El Hilali: “Mentiría si dijera que no miramos la clasificación”

Omar: "No mentiré. Miramos la clasificación."

“Estamos centrados en ganar el partido de este viernes contra el Getafe”, afirma Omar El Hilali, protagonista en sala de prensa después del entrenamiento del Espanyol de este miércoles. "Lo importante es sacar los tres puntos y a partir de ahí veremos los que marcan la permanencia". A pesar de ello el defensa ha reconocido que el equipo está pendiente de la clasificación. "Mentiría si dijera que no", ha comentado. Sin embargo, ha repetido que la clave es centrarse en cada jornada y ha añadido que el vestuario está preparado para "sufrir" hasta el final.

El jugador ha desvelado que las consignas del entrenador, Manolo González, a lo largo de la semana y antes de recibir al Getafe el Viernes Santo se basan en frenar la euforia. El técnico les insta a "tener los pies en el suelo". "Nos dice que no nos crezcamos porque el fútbol te pone rápido en tu sitio", ha añadido.

Los seis puntos que tiene ahora el equipo sobre la zona de descenso incide en la confianza de la plantilla. Omar cree que el equipo, ante la buena dinámica de resultados que presenta, se ve "capaz de competir de tú a tú contra cualquier rival", tanto en casa como a domicilio. El conjunto blanquiazul afrontará la visita de los getafenses después de encadenar dos victorias lejos del RCDE Stadium: frente al Rayo Vallecano (0-4) y el Celta (0-2).

Omar ha comentado que le es indiferente estrenar la jornada liguera. "Mientras ganemos, como si jugamos el martes. Me da igual", ha comentado con una sonrisa. El futbolista ha insistido en que el bloque periquito deben centrarse en su propio rendimiento y no fijarse en el resto. "Para llegar a este momento (lejos del descenso) hemos tenido que trabajar mucho y sufrir. He visto al equipo cada día con ganas e ilusión de poder sacarlo adelante. Ahora están saliendo los frutos. Depende de nosotros".

Finalmente, Omar El Hilali ha valorado las declaraciones del jugador del Celta Iago Aspas después del último partido, en el que definió al Espanyol como a un equipo pequeño por su supuesta actitud defensiva: "Sinceramente, me dieron igual. Nosotros nos llevamos los tres puntos, después del partido que digan lo que quieran".