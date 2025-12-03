Este lunes a las 19 h, La Linterna en directo desde Córdoba con Ángel Expósito
El periodista Ángel Expósito y el equipo de La Linterna emiten hoy el programa en directo desde Córdoba, a partir de las 19:00 horas, desde el Hotel Eurostars Palace.
Córdoba - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El periodista Ángel Expósito y el equipo de La Linterna llevarán su programa en directo hasta Córdoba el lunes 15 de diciembre, desde el Hotel Eurostars Palace, entre las 19:00 y las 23:30 horas.
Durante la emisión, el espacio analizará los temas más relevantes de la actualidad nacional y dedicará un bloque especial a la futura base logística del Ejército de Tierra, un proyecto estratégico que marcará el desarrollo económico e industrial de la provincia.
“Además de repasar la actualidad del día, hablaremos de la base logística, su impacto en la industria de defensa y las oportunidades que puede generar para Córdoba”, adelanta Ángel Expósito.
“Además de repasar la actualidad del día, hablaremos de la base logística, su impacto en la industria de defensa y las oportunidades que puede generar para Córdoba”
Director de La Linterna
La Linterna, líder de la radio nocturna según el último Estudio General de Medios, reúne cada día a más de 1.122.000 oyentes en toda España. La cita del 15 de diciembre permitirá a los cordobeses vivir en primera persona la experiencia del programa y conocer cómo se hace radio en directo.
La cita, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y el patrocinio de Licita & Acción, SPGroup, Campus Córdoba, Cunnext, Cordoexpres y Stabilit Europa, tendrá lugar el próximo lunes 15 de diciembre con entrada libre hasta completar aforo.