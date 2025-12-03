Este lunes a las 19 h, La Linterna en directo desde Córdoba con Ángel Expósito

El periodista Ángel Expósito y el equipo de La Linterna llevarán su programa en directo hasta Córdoba el lunes 15 de diciembre, desde el Hotel Eurostars Palace, entre las 19:00 y las 23:30 horas.

Durante la emisión, el espacio analizará los temas más relevantes de la actualidad nacional y dedicará un bloque especial a la futura base logística del Ejército de Tierra, un proyecto estratégico que marcará el desarrollo económico e industrial de la provincia.

“Además de repasar la actualidad del día, hablaremos de la base logística, su impacto en la industria de defensa y las oportunidades que puede generar para Córdoba”, adelanta Ángel Expósito.

Ángel Expósito

“Además de repasar la actualidad del día, hablaremos de la base logística, su impacto en la industria de defensa y las oportunidades que puede generar para Córdoba” Ángel Expósito Director de La Linterna

La Linterna, líder de la radio nocturna según el último Estudio General de Medios, reúne cada día a más de 1.122.000 oyentes en toda España. La cita del 15 de diciembre permitirá a los cordobeses vivir en primera persona la experiencia del programa y conocer cómo se hace radio en directo.

La cita, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y el patrocinio de Licita & Acción, SPGroup, Campus Córdoba, Cunnext, Cordoexpres y Stabilit Europa, tendrá lugar el próximo lunes 15 de diciembre con entrada libre hasta completar aforo.