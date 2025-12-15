El Granada CF, que ha vuelto a zona de descenso, se enfrenta el domingo a un rival con cinco exrojiblancos

El próximo partido será el último de este año. Enfrentará al equipo rojiblanco el domingo (18:30 h) al Albacete. El conjunto manchego solo tiene dos puntos más que el de Pacheta y, por tanto, también está inmerso en la lucha por la permanencia. En él militan cinco exfutbolistas del Granada: el guardameta Mariño, los defensas Vallejo, Pepe Sánchez y Carlos Neva, y el delantero Antonio Puertas. Acaba de perder por 1 a 3 ante el Málaga. En el Granada, a priori, habrá dos bajas: Hongla, que tiene problemas en una rodilla, y Luca Zidane, que se ha marchado con la selección de Argelia a la Copa de África.

Durante el partido frente al Sporting, el VAR tuvo un especial protagonismo en tres jugadas que pudieron resultar claves para su desarrollo. En DEPORTES COPE GRANADA hemos analizado estas jugadas, con sonidos del VAR y del árbitro Antonio Olivares. Las actuaciones de los colegiados están teniendo un protagonismo excesivo en los últimos encuentros del Granada. Además, Pacheta fue insultado gravemente por aficionados del Sporting, situación que es reprochable desde cualquier punto de vista.