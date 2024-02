Un ex del Barça muestra su optimismo ante la cita con el Nápoles

Tras su agónico triunfo ante el Celta, el Barcelona visita este miércoles (21:00 horas) al Nápoles en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Gerard Deulofeu, ex del conjunto culé, aseguró que el Barça no debe "especular" en el Diego Armando Maradona a pesar de que no "llegue en su mejor momento".

"Desde Italia, el Nápoles está muy inestable. Luciano Spalletti hizo un gran año, pero el equipo no tiene equilibrio. El Barcelona lo puede aprovechar. Tiene que pensar en positivo para hacer una buena eliminatoria y pasar a cuartos. Las cosas se pueden ver mejor".

El actual jugador del Udinese ofreció sus pronósticos sobre la eliminatoria de Champions.

"Le doy entre un 65-75% de probabilidades al Barça de pasar. A doble partido no tiene que tener problemas para seguir en Europa", dijo, Deulofeu, en Esports COPE.

"Son dos oportunidades nuevas para pasar, pero si no vemos un buen juego, sufrirá", añadió.





Recuperándose de una lesión de rodilla

Gerard Deulofeu se recupera de una grave lesión de rodilla que lo tiene apartado de los terrenos de juego desde hace meses. El exazulgrana no tiene "prisa" por volver a la competición.

"No te engañaré. Estoy sufriendo. Llevo mucho tiempo fuera. Estoy en la lucha. Me gustaría volver. No me puedo poner fechas. Las piernas tienen que estar equilibradas si no sería recaer. Tengo tiempo por delante", afirmó.





La decisión de Xavi

El técnico del Barcelona Xavi Hernández no seguirá al frente de banquillo azulgrana al final de la presente temporada. Compañero suyo en el equipo culé, Deulofeu entiende su decisión de dejar el club por la "exigencia".

"Vio lo complicado que es tener que triunfar en el Barça. Se le exige mucho. No ha funcionado lo que quisiéramos. Se está exigiendo un título cada temporada. Me gusta cómo se ha exigido y que lo vea el aficionado", finalizó.