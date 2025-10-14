El momento más dulce del Barcelona de Pere Romeu

El FC Barcelona de Pere Romeu busca prolongar su gran momento de forma en Roma en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League.

El conjunto azulgrana acude a la cita en el Stadio Tre Fontane tras un gran arranque de temporada con un pleno de victorias en la Liga F y con una goleada al campeón alemán, el Bayern de Múnich, por 7 a 1 en el Johan Cruyff en su estreno en Europa con dobletes de Ewa Pajor y Claudia Pina, que salió en la segunda mitad tras descansar ante el Eibar la jornada pasada.

Los números están ahí - el FC Barcelona lidera la competición doméstica cómodamente tras solo siete jornadas - y ha despejado las dudas que había en el inicio de curso tras desprenderse de varias jugadoras importantes como Ingrid Engen o Rölfo y caer en la final de Lisboa por la mínima ante el Arsenal de Mariona Caldentey y Laia Codina.

Ahora espera este miércoles la Roma (21:00 horas) un rival que empezó con una derrota estrepitosa en su visita a Valdebebas ante el Real Madrid. El líder de la Serie A italiana cayó por 6-2 en el primer partido del nuevo formato de la Liga de Campeones.

El Barça, por su parte, siempre ha ganado a los equipos italianos en los cuatro enfrentamientos previos. El conjunto culé ya se encuentra en la capital italiana sin su goleadora, Ewa Pajor.

La jugadora polaca estará entre 4 y 6 semanas por una lesión en su rodilla derecha y tiene muy complicado jugar el próximo Clásico del mes de noviembre y el encuentro ante el Chelsea en Stamford Bridge. A la lista para jugar ante la Roma se han sumado a la expedición la meta Txell Font y Alba Caño.

La segunda jornada de la fase liga de la Champions seguirá el jueves con los otros dos partidos de los equipos españoles. El Atlético de Madrid recibirá al Manchester United el jueves a las 18:45 horas después de un gran inicio en la competición goleando a domicilio al St. Polten.

EFE La delantera del FC Barcelona Ewa Pajor (c) se retira del terreno de juego lesionada ante el Atlético de Madrid durante el partido de la Primera Division femenina disputado en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, Madrid este domingo. EFE/ Daniel González

Mientras el Real Madrid, tras empezar también con goleada como local, visitará el Campus del París del Saint Germain, en una de las visitas más complicadas que tiene por delante el conjunto de Pau Quesada en el calendario.

Asimismo, el jueves se disputarán dos de los partidos más destacados de la segunda jornada: Bayern de Múnich-Juventus y Benfica-Arsenal.