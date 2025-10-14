Cangas y Cisne ya conocen a sus rivales en la primera ronda de Copa del Rey

La Copa del Rey ya está aquí. El camino a la fase final, que se disputará en Alicante del 5 al 7 de junio y que tendrá al Horneo EÓN Alicante (recién ascendido) como anfitrión y al Barcelona como actual campeón, ha comenzado. Esta edición número 51 del torneo se ha puesto de largo este martes con el sorteo de la primera ronda, incluyendo a 8 equipos de Asobal y a los 16 de Plata.

Esta fase inicial se disputará a partido único el próximo miércoles 5 de noviembre y en el caso de nuestros equipos enfrentará al Cisne con el Guadalajara y a Cangas con Agustinos de Alicante. Empezando por los pontevedreses, los de Marcos Otero "Quiños" se medirán a un conjunto llamado a pelear por la permanencia en la Liga Asobal y que, de hecho, viene de ganar su primer encuentro tras cinco jornadas al imponerse en O Gatañal a Cangas por 29 a 34 en una horrible segunda mitad de los locales. Cisne, por su parte, ha cogido la buena racha y enlaza tres triunfos seguidos que lo sitúan en zona de playoff en DH Plata, donde empezó con dudas y dos derrotas.

Mientras, Cangas sabe que debe visitar a un rival de la segunda categoría y tendrá un largo viaje a Alicante, la que será precisamente sede de la fase final a 8 del torneo, ahora que 33 años después vuelve a contar con un equipo en la máxima categoría. Pero para llegar a ese punto, algo que ha logrado en varias ocasiones en los últimos años, deberá superar tres rondas. La primera en cancha de un Agustinos que lidera en Plata con un pleno de victorias en los cinco encuentros disputados. Los de Quique Domínguez, con un plantel muy renovado, no están teniendo un inicio fácil en Asobal con apenas una victoria en 5 jornadas, la lograda como locales ante Huesca.

Antes de este primer compromiso copero, nuestros dos representantes en el torneo deben centrarse en sus duelos ligueros. Cangas visitará este sábado a las 8 y media a Torrelavega en una salida muy complicado midiéndose a uno de los por ahora invictos en la máxima categoría. El retorno a O Gatañal se producirá el domingo 26 desde las 17.30 ante Logroño, otro rival de la zona media alta del campeonato. Después llegará un pequeño parón por compromisos internacionales de la selección nacional, con el portero cangués Rodrigo Corrales en la lista de España. Cisne, por su parte, buscará alargar su buena racha este sábado a las 18.30 horas en su viaje a cancha del Puerto Sagunto, un rival con su mismo balance de 6 puntos, tras tres victorias y dos derrotas. El sábado 25 volverá a jugar a domicilio y visitará precisamente a Agustinos Alicante, por lo que podrá hacer de espía para el duelo copero de Cangas apenas unos días más tarde. Antes de la Copa llegará el retorno al Municipal con el partido del sábado 1 de noviembre a las 7 de la tarde ante Burgos, segundo clasificado con cuatro triunfos en 5 encuentros.