Los técnicos españoles premian a Fabri, exentrenador del Granada CF

Pacheta no podrá contar con dos jugadores para el partido que el viernes (20:30 h.) disputa ante el Andorra. Se trata de Arnaiz y de Bouldini. Ambos, lesionados. No hay parte oficial sobre sus dolencias. Sobre Arnaiz se conoce que tiene un problema muscular y estará apartado de la titularidad al menos tres semanas. En cuanto a Bouldini, la dificultad parece menor de lo que se temía, tras abandonar el terreno de juego lesionado en el partido frente a Las Palmas, y todo ha quedado en un esguince de tobillo, aunque pudiera haberse producido al afectación en una zona que ya se había visto afectada con anterioridad. Este tipo de lesión puede curarse en un tiempo menor. Durante la semana se incorporarán a los entrenamientos los internacionales, que ya podrán ser alineados en el próximo encuentro.

FABRI

Este martes ha estado en COPE Granada uno de los mitos de la historia del club rojiblanco, Fabri, quien ha sido distinguido por el Comité de Entrenadores de la Federación Española con el carnet de oro por su "dilatada y exitosa trayectoria, siendo un referente para los compañeros". El que fuera responsable de dos ascensos del club, a Segunda y a Primera, sigue muy de cerca al equipo que más veces ha entrenado y con el que ha cosechado algunos de sus mejores éxitos. El técnico se ha referido a la situación actual del equipo indicando que: "sé que el Granada pasa, a nivel de afición, de la junta directiva, de los dueños, de la gente que está ahí, por problemillas, pero creo que está saliendo de la situación y debería de ser uno de los equipos que al final luche por estar arriba".