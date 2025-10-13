La lesión de Ewa Pajor se queda solo en un susto; Cata Coll renueva hasta 2029

La delantera del FC Barcelona Ewa Pajor (c) se retira del terreno de juego lesionada ante el Atlético de Madrid durante el partido de la Primera Division femenina disputado en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, Madrid este domingo. EFE/ Daniel González

Mal menor para el conjunto de Pere Romeu. El FC Barcelona respira después de conocer que su delantera centro Ewa Pajor estará entre 4 y 6 semanas de baja después, tras lesionarse este domingo en el partido de la séptima jornada de la Liga F ante el Atlético de Madrid y abandonar el terreno de juego con evidentes signos de dolor y entre lágrimas.

"La jugadora del primer equipo Ewa Pajor se ha sometido esta mañana a pruebas médicas complementarias en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, que constatan una lesión en el complejo posterolateral de la rodilla derecha sin otras lesiones asociadas", anunció el club blaugrana.

La '9' azulgrana sufrió una torcedura antinatural en la rodilla por la que tuvo que retirarse del terreno de juego en el minuto 71. Pajor fue la máxima goleadora la temporada pasada en la Liga F y había empezado el curso marcando ocho goles en ocho partidos.

Esto significa que se descarta una lesión de larga duración y Pajor se podría perder el Clásico del 16 de noviembre contra el Real Madrid y el partido contra el Chelsea de la Liga de Campeones previsto para finales del mes de noviembre. Una baja sensible en ataque para el técnico azulgrana, Pere Romeu, pero tras las pruebas realizadas, todo parece haber quedado en un susto.

El otro nombre propio del conjunto azulgrana es la portera balear, Cata Coll. La guardameta culé seguirá vinculada al FC Barcelona tras renovar este mediodía hasta 2029. Acababa contrato a finales de la presente temporada y, de esta manera, el club tiene la portería bien cubierta tras la ampliación de contrato la semana pasada de Gemma Font.

Cata Coll llegó al Barça en 2019 procedente del Sevilla FC y suma 17 títulos en siete temporadas: tres Champions, cinco Ligas, cuatro Copas de la Reina y cinco Supercopas de España.

"Estoy muy contenta, muy emocionada, de que el Barça siga contando conmigo para defender este escudo, para defender estos colores. Cuando llegué, tenía 18 años y ahora tengo 24. Es un equipo muy grande, me alegro mucho y esperamos que siga estando mucho años más", afirmó a los medios oficiales del club.

Cata Coll será también protagonista este martes en la previa del encuentro de la segunda jornada de la Liga de Campeones ante la Roma. El Barça lidera el nuevo formato de la competición tras golear en su estreno ante su afición al Bayern de Múnich por 7 a 1 en uno de los mejores partidos de la 'era Pere Romeu'.