La imagen del día de Manolo Oliveros: "Este campeonato de invierno da confianza para repetir el título"

Manolo Oliveros habla sobre el Barça y su campeonato de invierno con un Hansi Flick al frente que tiene contrato con el Barça hasta 2027 y con unas elecciones a la presidencia del Barça en 2026

Manolo Oliveros
LA IMAGEN DEL DIA | 22 DICIEMBRE 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:57 min escucha

