La imagen del día de Manolo Oliveros: "Este campeonato de invierno da confianza para repetir el título"
Manolo Oliveros habla sobre el Barça y su campeonato de invierno con un Hansi Flick al frente que tiene contrato con el Barça hasta 2027 y con unas elecciones a la presidencia del Barça en 2026
Manuel Oliveros
Barcelona
1 min lectura1:57 min escucha
Pilar G. Muñiz
