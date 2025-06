El F. C. Andorra emprende el viaje rumbo al ascenso

Con la máxima tranquilidad pero con la máxima concentración. Un partido separa al Andorra del retorno a Segunda División y los tricolores han puesto todos los medios para llegar al Toralín con todo preparado para ganar a la Ponferradina.

Los andorranos madrugarán el jueves para desplazarse a Barcelona y desde allí tomar un vuelo con destino León. La plantilla realizará dos sesiones en las instalaciones de la Cultural Leonesa en horario de tarde. Después de la del viernes, el grupo realizará un último trayecto en autobús para pasar la noche en Ponferrada. El sábado, partido. El partido. Y sólo vale la victoria.

El técnico, Beto Company, ve a su plantilla en un momento óptimo: “Tenemos una virtud y es que somos un grupo estable. No veo una semana diferente al resto. Los jugadores no experimentan nervios ni están cohibidos. Es una semana normal, la gente está tranquila y eso nos hace pensar que lo llevamos bien.” El entrenador es consciente de que el empate en ciento veinte minutos le da el ascenso a la Ponferradina por mejor clasificación en la liga, pero intenta que ese factor acabe jugando en favor de su equipo: “Ni el planteamiento ni la alineación serán con precauciones defensivas. Todo lo contrario.”

Company explicó lo que supone el partido del sábado desde el punto de vista personal: “Es el partido más importante de mi carrera, totalmente, pero lo vivo con mucha tranquilidad. A veces las emociones aprietan, pero se que se va a ver un Andorra competitivo.” Ante un estadio del Toralín abarrotado, Company ha querido agradecer de antemano el apoyo de los 200 seguidores del Andorra que se desplazarán a Ponferrada: “Agradeceremos al mil por ciento todos los gritos de aliento que puedan aparecer.” En este sentido hay que recordar que el propietario del club, Gerard Piqué, se ha encargado de financiar el desplazamiento de la afición tricolor al Bierzo.

Igualmente Beto Company da por zanjado el tema del arbitraje del partido de ida (con unas manos claras en área de la Ponferradina no señaladas como penalti por el colegiado) y aparca la cuestión con deportividad: “El arbitraje me preocupa cero. Ni siquiera sé si ha salido ya la designación. Me preocupa cero porque es un aspecto que no puedo controlar. Igual que un jugador acierta o falla sobre el terreno de juego un árbitro puede hacer lo mismo. Y a veces resulta incluso que lo que para unos es un acierto, para otros es un fallo.”