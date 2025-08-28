El Espanyol ficha a Urko y cede a Pablo Ramón

El Espanyol ha llegado a un acuerdo con la Real Sociedad para el fichaje de Urko González de Zárate por el que pagará 5 millones de euros y el 20 % de la plusvalía de una futura venta además de asegurarse el derecho de tanteo. El centrocampista firma por cinco temporadas.

Urko era la pieza que le faltaba al Espanyol para completar el centro del campo después de la llegada de Pickel. El jugador vitoriano ha apurado al máximo las opciones de quedarse en la Real Sociedad pero se ha topado con la competencia de Gorrotxategi y Turrientes que estaban por delante de él en las preferencias del entrenador Sergio Francisco. Ni siquiera la marcha de Martín Zubimendi al Arsenal le ha dado opciones de quedarse.

Urko González llegó al Espanyol en el mercado de invierno de la pasada temporada como cedido, dando un excelente rendimiento siendo clave en la permanencia en Primera División. En total jugó 17 partidos, 16 de ellos como titular, lo que indica la confianza que depositó en él, el entrenador Manolo González. "Fui muy feliz, disfruté y estoy muy contento de regresar. Tenía muchas ganas de estar aquí. Si de mí dependiera se habría hecho antes pero los clubes estaban hablando. Tenemos un equipo muy bueno, ha quedado una buena plantilla, seguro que va a ser una temporada muy ilusionante", ha dicho el centrocampista a los medios del club.

Pablo Ramón, cedido al Racing

El central Pablo Ramón ha sido cedido al Racing de Santander en calidad de cedido por una temporada. La idea del club blanquiazul es que el defensor balear sume minutos tras recuperarse de una lesión de rodilla. El futbolista llegó al club catalán durante el pasado mercado de invierno, procedente de la cantera del Real Madrid, mientras se estaba recuperando de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha que solo le permitió jugar en la Copa del Rey.