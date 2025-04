Los elogios de Thomas Christiansen a Hansi Flick: "Cosas positivas"

El Barcelona recibe este miércoles a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Lluís Companys al pasado finalista de la Liga de Campeones, el Borussia Dortmund, en la ida de los cuartos de final de la máxima competición europea.

Para analizar el partido contamos, en Esports COPE, con el ex jugador del FC Barcelona, Thomas Christiansen, actual seleccionador de Panamá. Christiansen estuvo la semana pasada en la Ciudad Condal viendo el encuentro de la jornada 30 de LaLiga entre el Barça y el Betis.

EFE Pedri y Lo Celso disputan un balón durante el Barcelona - Betis.

"No fue el Barça que estamos acostumbrados. No sé si estaban pensando en el partido contra el Dortmund. Me faltó más velocidad, pero la Liga es una cosa y la Champions es otra. Ahora vienen dos partidos muy interesantes", valoró.

El ex internacional español habló de la "exigencia" del calendario. "Creo haber leído que Pedri ha jugado demasiado tiempo de lo que se esperaba para llegar fresco contra el Dortmund. El encuentro ante el Betis fue más duro de lo esperado. Igualmente se quería ganar y se intentó por todos los medios", destacó del equipo azulgrana, después de haber disputado cuatro partidos en diez días.

Christiansen ve al equipo de Hansi Flick "favorito" en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund "por cómo están los dos equipos en sus respectivas Ligas".

"Todo es posible, pero si el Barcelona hace lo que tiene que hacer debería ganar", apuntó.

En cuanto a la metodología del técnico Hansi Flick, aseguró que "ha hecho florecer a jugadores que en años anteriores no tenían protagonismo". Y puso como ejemplo a Raphinha: "Está en un momento muy bueno de su carrera. También marca la diferencia con jugadores jóvenes que quieren comerse el mundo. Tiene un futuro muy bueno", reflexionó, en Esports COPE.

"Ha puesto el orden y la disciplina en el equipo. Cada jugador tiene que dar lo máximo. Significa que tiene que estar bien trabajando. Hay muchas cosas positivas", añadió.

El ex azulgrana fue recibido por el entrenador alemán en el último entrenamiento del equipo previo a su enfrentamiento contra el Real Betis.

"Me acerque para saludarlo. Existe la normativa de los 15 de cortesía para los medios de comunicación. Me parece buena idea que no haga excepciones a nadie. En mi caso, si me dan permiso también tiene que dar permiso a todo el mundo y viceversa", confesó.

Finalmente, el seleccionador de Panamá bromeó sobre qué jugador del Barcelona nacionalizaría para su selección. "Hay tantos. Me pones en un compromiso. Pedri, para mí, sería muy importante", finalizó.