La durísima crítica de Manuel Pellegrini al mercado veraniego de fichajes: "Es una aberración"

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, lamentó este jueves que "el mercado siga abierto" con las ligas iniciadas y destacó que el Estadio La Cartuja, donde su equipo recibirá el viernes al Alavés por la remodelación del Benito Villamarín, le trae "positivos recuerdos" porque allí se proclamó hace tres años campeón de Copa.

"No hay ninguna razón lógica para que el mercado siga abierto tras comenzar el campeonato. Hay cincuenta días entre el final de uno y el inicio de otro, y estas tres semanas me parece que es una aberración tanto para bien como para mal. Desde el comienzo habría que saber con qué plantel vas a contar", afirmó tras dirigir el primer entrenamiento del Betis en La Cartuja, sede de sus partidos los próximos dos años por las obras en el Villamarín.

El técnico santiaguino declaró en rueda de prensa que el cambio de recinto le parece "positivo", ya que conoce "al hincha del Betis" y está seguro de que "producirá el mismo ambiente" que en el estadio verdiblanco, aunque asume que "habrá alguna incomodidad momentánea al principio, pero el ambiente será exactamente igual".