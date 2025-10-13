Elena Ruiz: "Vinimos al S Andreu a por títulos"

En mayo del 2024 el Sant Andreu de waterpolo femenino no tenía ningún título en su palmarés. Era uno más en las competiciones nacionales y no tenía ningún bagaje en Europa. Un año después, el equipo barcelonés ha ganado la Champions, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Copa Catalunya. Solo se les escapó la pasada liga, que se llevó el Sabadell, para cerrar un año histórico.

Este fin de semana añadieron otro título que les faltaba, la Supercopa de Europa que les enfrentó al ZV de Zaan neerlandés, campeón de la Eurocup. Se cumplió la lógica y el pez grande se comió al chico (17-10). Otro título en las vitrinas del Sant Andreu que ya suma seis entorchados en su haber.

Elena Ruiz una de sus mejores jugadoras ha pasado por Esports Cope para valorar la Supercopa de Europa: "Una serie de jugadoras Vinimos al Sant Andreu para ganar títulos y esperemos seguir así. La Supercopa de Europa es un título especial, ganado en casa y ante nuestra afición, además ha sido una gran victoria. Empezamos el partido muy bien, acabamos el primer cuarto con un parcial de 7-3 y eso nos dio confianza para controlar el partido y afrontar el resto del encuentro con más confianza".

Se daba la circunstancia de que el Sant Andreu llegaba a esta final después de haber perdido la Supercopa de España contra el Sabadell y la Copa Catalunya contra el Mataró, un mal presagio que se encargaron pronto de eliminar: "Veníamos de perder contra el Sabadell y Mataró por lo que teníamos claro que este título no se podía escapar porque lo juegan las campeonas de Europa y de la Eurocup y nunca se sabe cuándo podríamos volver a disputarlo".

Ahora el objetivo es ganar la liga y cerrar el círculo en una competición cada año más igualada y en la que al menos hay tres posibles candidatos a hacerse con el título, el Sabadell, el Mataró, el Sant Andreu a los que amenaza un incipiente Terrassa: "vamos a luchar por ganar la liga desde el principio este año va a ser más complicado todavía, hay más competitividad y eso es bueno para el waterpolo español, que haya más equipos candidatos a ganar algún título, que los partido sean más entretenidos e interesantes".

Para intentar el asalto a la liga el club barcelonés ha incorporado a Alice Williams para el ataque y Pippa Pedley y Robin Jutte para la defensa, la baja más significativa ha sido la marcha de Paula Crespí al Sabadell y Roline Schuijt.