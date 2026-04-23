El Barceloneta ya está en la final 4

El Barceloneta se ha clasificado para la final 4 de la Champions después de ganar con autoridad al Brescia 17-6 lo que le vale para luchar por el cetro europeo con dos jornadas de antelación. La primera y única vez que se proclamó campeón de Europa fue en el 2014. Tras ganar los cuatro partidos jugados en esta fase de cuartos de final, el conjunto barcelonés ha asegurado al menos la segunda plaza que da derecho a jugar las semifinales de la competición, aunque por lo visto hasta el momento tienen muy encarrilada la posibilidad de ser primeros de grupo si no pierde ante Belgrado y Olympiakos en sus respectivas piscina. Es la novena presencia en la Final 4 de la Champions desde la temporada 2012-2013

El partido ante el Brescia ha quedado encarrilado antes del descanso con un contundente (8-2) que dejaba claro la superioridad barcelonesa ante la impotencia del equipo transalpino. El equipo que dirige Fran Fernández, liderado por los cuatro goles de Vince Vigvári, impuso desde el inicio un ritmo asfixiante que desactivó por completo al conjunto italiano. El resto del encuentro continuó siendo un festival del Barceloneta que fue aumentando la diferencia en cada cuarto

Con este triunfo, el equipo marinero certifica matemáticamente su presencia en la cita de Malta a falta de dos jornadas y volverá a aspirar a su segundo título continental,

El Brescia solo logró ponerse por delante en la primera jugada del partido, con el 0-1 de Ante Visković, un espejismo inmediato ante la respuesta del cuadro marinero.

A partir de ahí, el dominio local fue absoluto, sustentado en una defensa muy sólida -que dejó a los italianos en un pobre 3/13 en superioridades numéricas- y en un Unai Aguirre decisivo bajo palos con diez intervenciones.

El 8-2 al descanso reflejó la superioridad del conjunto barcelonés, que no bajó el listón tras la reanudación. Lejos de administrar el resultado, el único representante español tras la eliminación del CN Sabadell en fase de grupos, desactivó por completo al conjunto transalpino, en el que solo Vincenzo Dolce, con tres goles, logró dar la cara en el contundente 17-6 definitivo.

- Ficha técnica:

17 - Atlètic Barceloneta: Aguirre; Munárriz (2), Velotto (-), Valls (-), Sanahuja (2), Echenique (1), Javier Bustos (-), Burian (1), Tahull (2), Vigvari (5, 1p), Biel (3), Alejandro Bustos (-), Gomila (1) y Delmas (p.s).

6 - AN Brescia: Baggi; Del Basso (1), Guerrato (-), Lodi (-), Ferrero (-), Popadic (-), Dolce (3), Gianazza (-), Alesiani (-), Viskovic (1), Casanova (-), Giri (1), Balzarini (-) y Massenza (p.s).

Parciales: 5-2, 3-0, 4-2 y 5-2

Árbitros: Andrej Franulovic (CRO) y Sinisa Matijasevic (MNE). Eliminaron a Unai Biel (min.31) por parte del Zodiac Atlètic Barceloneta y a Alessandro Balzarini (min.22) por parte del Brescia.

Incidencias: partido de la cuarta jornada del Grupo A de cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en la piscina de Sant Sebastià (Barcelona).