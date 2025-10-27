La imagen del día de Manolo Oliveros: "Quiero y no puedo"
Así definió lo que se vio sobre el césped del Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el FC Barcelona, Manolo Oliveros, en Esports COPE.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el
1 min lectura1:34 min escucha
"Hoy es el día en el que Perpiñán acoge la feria del chantaje con los mejores productos en victimismo y amenazas de baja intensidad"
Carlos Herrera
