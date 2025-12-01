COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "No le gusta hablar de sensaciones"

Manolo Oliveros comenta una de las imágenes del fin de semana durante el partido del FC Barcelona contra el Deportivo Alavés: la charla entre Raphinha y Hansi Flick.

LA IMAGEN DEL DIA | 01 DIC 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:29 min escucha

