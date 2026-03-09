COPE
Podcasts
Esports COPE
Esports COPE

La imagen del día de Manolo Oliveros: "Día de aeropuertos"

Manolo Oliveros cuenta su experiencia para viajar a Newcastle en un día marcado por el primer cara a cara entre Joan Laporta y Víctor Font. 

Manolo Oliveros, en los estudios de COPE Barcelona.
00:00
Descargar

LA IMAGEN DEL DIA | 09 MARZO 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el

1 min lectura1:20 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 09 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking