El Mirall presenta el Dia del Seminari 2025 i la campanya quaresmal 40 Dies per la Vida a Barcelona

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 14 de març sobre el Dia del Seminari 2025, que se celebra diumenge 16 de març i dimecres 19 (Sant Josep) amb el lema “Sembradors d’esperança”, i sobre la campanya quaresmal de 40 Dies per la Vida a Barcelona, Tarragona i Girona. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Salvador Bacardit, rector del Seminari Conciliar (on es preparen per al sacerdoci nois de les diòcesis de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat), Armand Kamnang, estudiant de 5è de Teologia, i Isabel de Puig i Miquel Blanc, coordinadors de dos equips que preguen davant de centres on es practiquen avortaments dins la iniciativa internacional per la vida.

Salvador Bacardit ha comentat que “cada any és una oportunitat per viure la festa patronal de Sant Josep als seminaris, compartint tot junts una jornada festiva el mateix dia 19, enguany de manera rotatòria a Terrassa, on hi ha una competició esportiva i després, l’Eucaristia i un sopar fratern”. Armand Kamnang ha afegit que “l’esport competitiu és un moment també intens, aquesta vegada amb 4 equips, dos d’ells de Terrassa, i amb sana competitivitat”. El rector ha explicat que “les parròquies i comunitats cristianes reben uns materials, a partir del lema sobre l’esperança, perquè els seminaris reben sembradors d’aquesta esperança”.

Armand Kamnang ha dit, sobre la seva vocació, que “sorgeix dins una família creient però no practicant” i que “la inquietud brolla als 13 anys gràcies a una religiosa que estimula aquesta possibilitat, tot que inicialment queda en el silenci”. Ha afegit que “després, arran d’una experiència del Camí de Santiago, va anar creixent la idea fins que el 2019 va arribar el pas decisiu per entrar al Seminari”. L’estudiant ha recordat que “actualment la maduresa dels joves sovint arriba més tard i no és com abans, en què hi havia més contacte amb una vida parroquial” que, en el seu cas, “no hi era”. En aquest context, Salvador Bacardit ha dit que “les famílies dels seminaristes sovint no reben bé que un fill vulgui ser sacerdot, però ho van acceptant”. Ha anunciat, en relació amb això, que “es fa dissabte 22 una trobada amb les famílies”.

El seminarista Armand Kamnang ha explicat que col·labora “amb la pastoral vocacional” i que s’han organitzat “trobades, per exemple recentment al santuari de Lord, on van sortir dos nois que fan el pas d’entrar al seminari”.

Pregària perquè neixin nadons

A la segona part del col·loqui, Miquel Blanc ha explicat la campanya 40 Dies per la Vida. “Sense nadons, no hi ha seminaristes”, ha dit. Ha revelat que “el 40 per cent d’embarassos en un any a Catalunya acaben en avortament”, i ha fet una crida “a un canvi de mentalitat que generi vida”. Isabel de Puig ha comentat que “les dues campanyes, de Quaresma i la de tardor, consisteixen a pregar de 8 a 20 hores davant de centres on es practiquen avortaments, amb milions de persones a tot el món en pregària continuada pels metges, pels polítics, per les dones que pensen avortar i per tothom”. Igualment ha destacat que els qui preguen “es posen a disposició de les dones que entren als centres a avortar per oferir-los l’ajuda que necessitin”.

La col·laboradora de 40 Dies per la Vida ha lamentat que “les dones reben normalment la consigna d’avortar sigui com sigui”, i ha qualificat de “trist el fet que es parli de problemes i xifres, ja que estem davant de persones, fills i dones que veuen trencada la pròpia vida”. Han recordat que, a Barcelona, hi ha tres centres: al carrer Anglí, al carrer Dalmases i al carrer Aragó (cantonada amb Viladomat). De Puig ha dit que “sovint falten voluntaris, perquè és millor que els torns siguin de cinc o sis persones que no pas de dos”. Els dos membres de l’equip han animat tothom a “buscar la informació en el web de 40 Dies per la Vida online o Barcelona”. Finalment Miquel Blanc ha anunciat “una Missa de meitat de campanya per al divendres 28 de març, a la parròquia de la Medalla Miraculosa de Barcelona (carrer Consell de Cent, 110), i la del final, Dilluns Sant 14 d’abril a les 20.15h a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, presidida pel bisbe auxiliar David Abadías”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'acte 'Sent la Creu', celebrat diumenge 9 de març coincidint amb l'inici de la Quaresma amb una creu de Síria a la basílica de la Sagrada Família i amb la presència de l'arquebisbe melquita sirià Jean-Abdó Arbach. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'La Transfiguración', un tema amb el qual Javier Brú ambienta la celebració d'aquest segon diumenge de Quaresma, en què sentirem a l'evangeli el relat de la Transfiguració del Senyor: https://www.youtube.com/watch?v=J_letDwFjp0

Igualment hem compartit uns breus apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la jornada de portes obertes de diumenge 9 de març a l'Escolania de Montserrat amb un augment de famílies interessades, una recent reunió de monitors del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans al Tibidabo per planificar el futur i una exposició que ofereix el Museu Diocesà de Barcelona titulada 'Creadores' i dedicada a dones artistes d'avantguarda i modernitat. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).