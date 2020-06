Los bomberos de la Generalitat van al rescate con un patinete acuático de pedales

Los bomberos recibieron un aviso este martes, de que un hombre que estaba en la Cala Giverola no se encontraba bien y pedía auxilio. Hasta allí acudieron los equipos de emergencia. Pero para poder rescatarlo los Bomberos utilizaron un patinete de agua a pedales, con tobogán incluido. Llegaron hasta la víctima, la recogieron y la trasladaron a una barca que se desplazó desde Tossa.

Nou material de rescat aquàtic de Bombers de la Generalitat de Catalunya. pic.twitter.com/dLnQK36ZXi — UGT Bombers (@ugtbombers) June 16, 2020

Una imagen curiosa que demuestra, según el sindicato UGT, la falta de medios materiales con la que tienen que trabajar los bomberos. Para Antonio del Río, portavoz de los bomberos de UGT es una “buena descripción de la situación de estos años, de precariedad. Los bomberos hicieron un salvamento in extremis recurriendo como otras tantas veces a los elementos de fortuna, porque no disponen de material para salvamento y rescate acuático”. Una situación, dice, que contrasta con la de los bomberos voluntarios de localidades próximas, que sí disponían de la embarcación, y en cambio, se lamenta del Río, “los bomberos profesionales de la Generalitat, no”. De hecho, dice que en parques de bomberos con concurrencia de salvamentos acuáticos, sobre todo en verano, no disponen de estos recursos ni de estos elementos.

Recursos que sí están en Cerdanyola del Vallès, donde se encuentra la sede de los Bomberos de la Generalitat, que cuentan con una unidad acuática, y que se desplaza e helicóptero cuando la situación lo requiere. Dispone de embarcación y de lanchas.Desde la dirección General han minimizado esta imagen y aseguran que utilizaron el patinete porque se trataba de un rescate prioritario, y hasta que no llegó la barca tuvieron que usar el medio de transporte que más a mano tenían.