La operación 'Un Cartagonova lleno por el Efesé de Calero y contra el torno' en marcha en Cartagena

La operación 'Los 14.000 hijos de Calero' estuvo a la altura de las circunstancias. Más de 12.000 personas en el Cartagonova lucharon tanto como el Efesé para conseguir los tres puntos ante el Alcorcón y dejar, a falta de un pasito, la permanencia del FC Cartagena en Segunda División. Un tifo fantástico que rezaba 'la victoria fue siempre de quien no dudó' recibió a una plantilla extra motivada ante el reto de dar un golpe definitivo en la tabla clasificatoria. Juntos lo lograron y dejaron el descenso a 7 puntos.

Hay que seguir remando y todo indica que será más sencillo si lo hacen de la mano los fans y los protagonistas del Cartagena- Tenerife. No dependen los albinegros de sí mismos. Para que sea la salvación matemática deben ganar al rival canario y que antes no gane el Alcorcón.

Para conseguir esa meta y celebrar de verdad, el ambiente va a ser crucial. La operación de esta semana podría llamarse de muchas formas, pero sin duda tanto el equipo como la afición merecen un estadio lleno y quién sabe si una celebración que evite más sufrimiento y ya de paso llevarle la contraria a los tornos. La madurez de los seguidores albinegros ha tenido recompensa gracias el esfuerzo y el tesón de Calero y los suyos y a la fe que han mostrado en una remontada que pasará a la historia de la competición.





Nueva promoción de entradas

El club mantiene la promoción. Los abonados pueden comprar hasta cuatro entradas a cinco euros o a quince, si son de Tribuna Alta. Se trata de alentar a amigos o familiares a acudir a una cita que puede ser trascendental. El Tenerife llegará al Cartagonova apurando sus opciones de meterse el 'playoff', porque están a seis puntos y quedan 12 en juego y la motivación de los de casa debe ser del 200% y con un recinto lleno puede ser una caldera y una fuente de energía para los malos momentos. Lo sabe bien Miguel Ángel Muñoz.

El presidente de las peñas albinegras pide a los aficionados un pasito más que el fin de semana pasado. "Es otra oportunidad para zanjar esto. Quedan unos puntos por sumar y a ver si conseguimos que sea otra vez el estadio, otro espectáculo como el sábado. Ha sido un año de suspense, muy duro, pero muy feliz porque puede dejarnos con el equipo otro año más en la Liga de fútbol profesional".

Pide que vayan los asistentes con la intención de dejarse la garganta y que les duelan las palmas, de tributar aplausos y ánimo a los jugadores y al técnico, porque aunque no quiera protagonismo, la afición ve en Calero a su héroe deportivo.





Pancartas y viajes

A pesar de lo duro que está siendo el año para todo el entorno del Efesé, la afición es de las más felices. Saben lo que costó llegar y lo atípica que es la actuación del equipo en la Segunda vuelta. 33 puntos, diez victorias y datos puramente de ascenso. Han seguido acompañando al equipo y viviendo una verdadera pasión en blanco y negro. Ahora ya sí entra en los pronósticos, pero hubo un momento en que fue una cuestión de fe.

Marina Ruiz es de esas aficionadas que muestra su amor a los colores en las redes sociales, en los viajes como el de Valencia y en su día a día. Su humor seguramente depende del dolor que haya causado su Efesé y en este año ha sido mucho, aunque ahora el dulzor del espectacular trabajo del equipo sabe todavía mejor y tambien suena mejor..





Quiere un Cartagonova lleno y pone su propio himno a la temporada. "Algunos tenemos fe de Viva Suecia era la canción que sonaba en el coche de cuatro amigos que una mañana de diciembre iban de camino al Martínez Valero. Colistas a 8 puntos de la permanencia. Con dos victorias en 18 partidos. Pero teníamos fe. Y fue esa fe la que empujó a conseguir el primero de los grandes milagros que nos aguardaba esta histórica temporada. Desde entonces en cada desplazamiento, esa cancion se convirtió en nuestro himno. Un himno que rezaba "algunos tenemos fe, y hacemos memoria en favor de la historia que nos queremos creer".

Se tatuaron la canción en el corazón, porque ahí es donde tienen al Cartagena. "Nos quisimos creer que lo imposible sería posible. Nos quisimos creer que la pesadilla, al final, solo sería un mal sueño. Nos quisimos creer que nos iban a despertar. Lo que no sabíamos que lo que nos aguardaba el destino era no solo no despertar, si no hacer ese sueño realidad. Porque algunos tuvimos fe". De eso ha ido esta campaña y Cartagena ha despertado de esa pesadilla con una unidad tremenda.

Si hay cartel de no hay billetes, que digan los tornos lo que les dé la gana. Tambien es verdad que importa más que la calidad siga a la cantidad por venir.