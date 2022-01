Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat el següents temes:

"Falta un acostament del món urbà cap al món rural, que ja no és una imatge utòpica de fa molts anys d'un senyor que va amb barretina i una mula al darrera", ha etzibat el president del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya.

"Això ja és història. Aquells ramaders que van començar amb set, vuit o deu porcs han prosperat i, inevitablement, han arribat a granges modernitzades, alguns amb sistemes extensius i d'altres intensius", ha continuat Parés. "Això sí, sempre respectant el benestar dels animals, la sanitat i la producció de qualitat", ha puntualitzat el president del CCVC.

De fet, Parés ha lamentat que s'hagi intentat criminalitzar les granges intensives, com si fos un concepte dolent i de sobreexplotació.

-La pandèmia silenciosa es diu miopia

Hem tractat el tema, cada cop més preocupant, de la miopia amb el president del (COOOC) col.legi oficial d'òptics optometristes de Catalunya, Alfons Bielsa.

Ja han passat 10 anys d’aquella primera edició del Tiana Negra en què va començar un festival convertit any rere any en un mirall de la literatura negra catalana. En aquest temps han passat pel Tiana Negra prop de 10.000 persones, uns 200 autors i autores i s’han fet unes 300 activitats en total.

Durant aquests 10 anys el festival ha tingut moments i activitats molt importants, com la creació del Premi Memorial Agustí Vehí Vila de Tiana en la segona edició, l’any 2014; diversos escenaris com la Sala d’Exposicions del Casal de Tiana, la Sala Albèniz del Casal i Can Riera; un canvi de direcció el 2019 quan Anna Maria Villalonga va agafar el relleu a Sebastià Bennasar; i moments complexos com la celebració del certamen el 2020 en streaming a causa de la pandèmia.

Durant aquest temps el Tiana Negra ha mantingut la mateixa empenta i il·lusió per promocionar la literatura negra en català i fer-li el lloc que es mereix.

-Quan es regularitzaran els preus?

Hem parlat de l'alça dels preus, del per què passa i del què passarà amb el professor d'economia i empresa de la Universitat Abat Oliba CEU, Albert Guivernau.