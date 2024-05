Girauta (Vox) ve repetición electoral en Cataluña porque ERC no puede aupar al PSC tras ser castigado por blando

El número tres de Vox de cara a las elecciones europeas, Juan Carlos Girauta, antes en Ciudadanos, considera que Cataluña va directa a una repetición electoral porque ERC no puede aupar al PSC tras ser castigado electoralmente por ser blando con el Gobierno central y favorecer al presidente Pedro Sánchez.

"Se van a repetir las elecciones casi con total seguridad, por lo tanto, yo no me adelantaría a hablar de que eso es un buen resultado para nadie", aclaró Girauta a preguntas de los periodistas durante un café con medios en Las Palmas de Gran Canaria, previo a un acto de precampaña de las elecciones europeas.

El número tres a las europeas del partido de Santiago Abascal considera que ERC "ha aprendido una lección muy amarga" con estos comicios: "ERC era el único partido que era independentista en Cataluña desde siempre [...] y ahora han visto como, de ser los que portaban el estandarte, de pronto son castigados. Se premia al fugado y se castiga a los que se quedaron para ser encarcelados. Así que piensan: algo hemos hecho mal. ¿Y qué hemos hecho mal, porque básicamente qué hemos hecho? Apoyar a Sánchez".

Girauta defiende que la lógica del resultado electoral es la de que se les "castiga por apoyar a Sánchez y se premia a Junts por forzar a Sánchez abiertamente de una manera clara, de exprimirlo". "Entonces, ante esta elección, ERC se ha dividido, se ha partido en dos. Y, por tanto, lo que es seguro es que ERC no va a entrar en la fórmula del tripartito, no puede entrar en una fórmula de Gobierno del independentismo porque por primera vez no dan los números, lo cual es una excelente noticia, y, por tanto, ¿qué va a hacer?", razonó para así acabar apuntando hacia la repetición electoral.

ACUSA AL PSC DE "NO SER CONSTITUCIONALISTA"

Preguntado por si el resultado electoral en Cataluña legitima las políticas de Sánchez con respecto a la región, consideró que "no todo lo que da votos es lícito". En este sentido, criticó que "la amnistía es inconstitucional" y ha acusado PSC de no ser "constitucionalista" en gran medida por eso.

"Si el PSC fuera constitucionalista no habría estado por la amnistía, no habría estado por la eliminación de un delito penal, que es el de sedición, por el abaratamiento de un delito gravísimo en cualquier lugar civilizado como es el de malversación", afirmó Girauta.