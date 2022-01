Els ramaders catalans enfadats per la criminalització del sector

L'associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) denuncia com l'increment global en els preus del gasoil, l'energia, els plàstics, l'aigua, els fertilitzants, i els pinsos està afectant greument al sector agrari. En el cas de la producció avícola, apunten, està causant un "devastador impacte en moltes explotacions", perquè tenen uns consums d'energia molt elevats durant tot el dia per tal de mantenir el benestar dels animals. Alerten que la situació s'agreujarà a l'estiu, quan s'intensifica l'ús d'aparells de ventilació i humidificadors.

La remuneració, la mateixa

La JARC posa de manifest que, malgrat el desmesurat increment dels costos de producció, la remuneració percebuda pels ramaders no ha vist repercutida aquesta pujada, fet que "posen en una situació molt crítica a un gran nombre d'explotacions d'aviram catalanes". Segons l'organització "moltes que estan tancant o, allargant els períodes de buit, sense entrar animals, amb l'esperança que més endavant els costos de producció es redueixin".

Desproveïment del mercat

Des de la JARC recorden que el pollastre és la carn més consumida a les llars de Catalunya. El 2020 va assolir un volum de 98.100 tones consumides, el que representa un 26,6% del total de la carn fresca que de les llars, amb 13,80 kg de consum per càpita. Pel que fa al consum d'ous, el 2020 a Catalunya va ascendir a 74.282 tones, el que representa 10,45 kg per càpita. Per aquesta raó alerten que la falta de rendibilitat de les explotacions catalanes pot arribar a provocar un desproveïment al mercat de carn d'aviram i ous de proximitat.

La Polèmica de les macro-granges

"Falta un acostament del món urbà cap al món rural, que ja no és una imatge utòpica de fa molts anys d'un senyor que va amb barretina i una mula al darrera", ha etzibat el president del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya.

"Això ja és història. Aquells ramaders que van començar amb set, vuit o deu porcs han prosperat i, inevitablement, han arribat a granges modernitzades, alguns amb sistemes extensius i d'altres intensius", ha continuat Parés. "Això sí, sempre respectant el benestar dels animals, la sanitat i la producció de qualitat", ha puntualitzat el president del CCVC.

De fet, Parés ha lamentat que s'hagi intentat criminalitzar les granges intensives, com si fos un concepte dolent i de sobreexplotació.

Granges extensives i intensives: "No hi ha un model millor que l'altre" "S'ha generat molta confusió amb els termes. Són models diferents, però no contraposats i perfectament lícits. No té sentit enfrontar-los, ja que els dos tenen avantatges i inconvenients", ha remarcat el president del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.

"En un model de granja extensiva hi ha una menor inversió en infraestructura i també menys retorn en producció. En canvi, en un model de granja intensiva hi ha una major inversió en instal·lacions i es busca optimitzar la producció perquè surtin els números", ha explicat Parés. "No hi ha un millor model que l'altre. Això sí, únicament amb granges extensives seria impossible d'abastir tota la població dels aliments necessaris", ha afegit el president del CCVC.

De fet, Parés ha recordat que la gran majoria de les 5.500 explotacions porcines de Catalunya són granges intensives i només 16 es poden considerar de producció ecològica. "Hi ha d'haver lloc per a tothom, però la realitat és aquesta", ha assenyalat el president del Consell de Col·legis Veterinaris, que igualment ha assegurat que la qualitat de la carn "depèn de molts factors" i no només del sistema de producció.

"Cal tenir en compte les races del bestiar, les línies genètiques o el tipus de sacrifici de l'animal", ha enumerat Parés. "El ramader és el primer interessat en produir bé i que els animals tinguin unes bones condicions d'higiene i seguretat -amb la col·laboració dels veterinaris- per garantir la qualitat de la carn", ha insistit. "El maltractament animal sempre s'ha de descartar i denunciar com una pràctica incorrecta per part de tots els membres del Col·legi de Veterinaris", ha conclòs Parés.

Sobre aquest tema a Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el cap de la sectorial de farratges de JARC i COAG i vicepresident del Grup de Treball de Farratges dessecats COPA-COCEGA. És productor de cereals i farratges, vedells d'engreix i porc, Robert Jaimejuan (àudio).