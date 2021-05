Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

'exposició de flors "Temps de Flors" és un dels esdeveniments més importants de Girona i es tornarà a celebrar del 8 al 16 de maig després d'estar absent durant un any a causa de la pandèmia.

Ho farà amb 90 muntatges, la meitat dels quals pertanyien ja al 2019, tots estaran a l'aire lliure, i s'hauran de prendre un seguit de mesures per garantir la seguretat i salut dels visitants. Les quatre entrades i sortides de Barri Vell tindran control d'accés i podran albergar fins a 10.000 persones.

L'esdeveniment s'estendrà a nou barris de la ciutat per diversificar el recorregut i evitar les aglomeracions. El Barri Vell serà on hi hagi més nombre de muntatges.

En total, la 65a edició decorarà 83 espais de la ciutat, entre parcs, jardins, carrers, places, zones verdes o murs exteriors d'edificis, esglésies, terrasses i interiors d'edificis i altres punts emblemàtics, com la imponent escala de la catedral. Parlarem amb la Glòria Plana regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Girona.

La ciberseguretat, o les seves bretxes, cada vegada ocupen més titulars. Els atacs informàtics s'han incrementat considerablement en l'últim any de la pandèmia. Parlarem amb el senyor Antonio Salido CEO de Nuvix.

-La pandèmia ha tret moltes oportunitats, però també ha donat de noves. Quins són aquests models de negoci postcovid?

La pandèmia ha posat de manifest el canvi del model de negoci on hi ha una sèrie de reptes però a la vegada una gran oportunitat per a les empreses a l'hora d'internacionalitzar-se i fer créixer els seus canals digitals.

L’exposició segueix l’estil de la que ja existeix en format físic, que és itinerant pels diferents municipis de la província, i que els ajuntaments que la vulguin acollir poden continuar sol·licitant a la Diputació de Barcelona.

Per tant, a partir d’ara hi ha l’opció dels dos formats: el virtual i el físic. https://www.diba.cat/web/salutpublica/exposicio_alcohol

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la Montse Iglesias, tècnica de la Unitat de promoció de la salut de la DIBA "La nova versió digital neix per fer-la més accessible i oferir un recurs no presencial per als ens locals. Pren rellevància en un moment en què s’ha detectat un increment de l’ús de les tecnologies en aquest context de pandèmia, i així poder facilitar als ajuntaments la continuació de la tasca preventiva, en aquest cas sobre el consum de begudes alcohòliques entre el jovent."

Siglos atrás la bebida alcohólica más popular, al alcance de más personas y con la que solían emborracharse la mayoría, era el vino. Esto originó que el término ‘uva’ (fruta con cuyo zumo fermentado se realizaba el vino) fuese uno de los muchos sinónimos para referirse a una persona borracha.