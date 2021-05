"Dóna la volta a l'alcohol" l'exposició per informar els joves sobre l'abús de l'alcohol en els joves

L’exposició segueix l’estil de la que ja existeix en format físic, que és itinerant pels diferents municipis de la província, i que els ajuntaments que la vulguin acollir poden continuar sol·licitant a la Diputació de Barcelona.

Per tant, a partir d’ara hi ha l’opció dels dos formats: el virtual i el físic. https://www.diba.cat/web/salutpublica/exposicio_alcohol

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la Montse Iglesias, tècnica de la Unitat de promoció de la salut de la DIBA "La nova versió digital neix per fer-la més accessible i oferir un recurs no presencial per als ens locals. Pren rellevància en un moment en què s’ha detectat un increment de l’ús de les tecnologies en aquest context de pandèmia, i així poder facilitar als ajuntaments la continuació de la tasca preventiva, en aquest cas sobre el consum de begudes alcohòliques entre el jovent."

L’adolescència és una etapa de la vida que es caracteritza per una sèrie de canvis tant físics com psicològics i socials. Les conductes que solen tenir en aquesta etapa estan relacionades amb viure noves experiències i expressar-se com a persones diferents dels seus progenitors. Algunes d’aquestes conductes, però, poden arribar a ser de risc, com el consum d’alcohol.

Per estudiar les conductes relacionades amb la salut dels adolescents, la Diputació de Barcelona ofereix als municipis de la província l’enquesta d’hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d’ESO. De les 12.461 enquestes realitzades en els últims anys (2017-2020, sense capturar efecte pandèmia), el 71% dels alumnes enquestats ha provat alguna vegada alcohol i d’aquests el 39,6% ha practicat “binge-drinking”, una conducta de risc cada vegada més estesa entre els joves que consisteix en beure alcohol de forma intensiva en un breu període de temps.

A més a més, un 18% s’ha emborratxat almenys una vegada, prop del 45% del total de joves enquestats diu que totes o quasi totes les seves amistats beuen alcohol, i el 36,1% diu que tots o quasi tots els seus companys s’han emborratxat.

Aquestes dades evidencien la necessitat de continuar generant eines per prevenir el consum d’alcohol en la població jove. Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona facilita als municipis diferents recursos per treballar amb el jovent la prevenció del consum d’alcohol.

L’exposició “Dona la volta a l’alcohol”

Aquesta exposició pretén informar de les conseqüències que genera sobre la salut el consum d'alcohol durant l'adolescència; reforçar la posició de no consumir alcohol i mantenir-la davant la pressió de grup; retardar l'edat d'inici en el consum i reduir-ne els riscos associats.

La mostra s’ha adaptat al format virtual amb la voluntat de fer-la encara més accessible i adaptar-la a un context en que cada vegada més l’accés a la informació es realitza a través de les noves tecnologies.

S’adreça a adolescents del segon cicle d’ESO i té l’objectiu d’informar de les conseqüències que genera el consum d’alcohol sobre la salut, així com reforçar el no consum, retardar l’inici en el consum i reduir els riscos associats al consum.

Tracta amb una mirada jove els problemes del consum d’alcohol i les seves conseqüències tan en salut com en la societat. També explica els comportaments socials entre els joves en aquesta matèria com ara la pressió que poden rebre molts d’ells que decideixen no consumir-ne.

El nou format és en obert a tothom a l’adreça web https://www.diba.cat/web/salutpublica/exposicio-alcohol-virtual, però manté l’organització de visites guiades per a l’alumnat de 3er i 4art d’ESO dels diferents centres educatius que vulguin conèixer la mostra de manera comentada i conjunta. Així mateix, s’ha editat una guia, que es pot descarregar a través de la mateixa pàgina web, que serveix de material complementari a la vista de la mostra.