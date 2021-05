Quins seran els grans models de negoci post covid?

La ciberseguretat, o les seves bretxes, cada vegada ocupen més titulars. Els atacs informàtics s'han incrementat considerablement en l'últim any de la pandèmia. Parlarem amb el senyor Antonio Salido CDEO de Nuvix.

-La pandèmia ha tret moltes oportunitats, però també ha donat de noves. Quins són aquests models de negoci postcovid?

La pandèmia ha posat en manifest el canvi del model de negoci on hi ha una sèrie de reptes però a la vegada una gran oportunitat per les empreses a l'hora d'internacionalitzar-se i fer créixer els seus canals digitals.

-És a dir que la pandèmia ha posat al descobert un punt dèbil que és la digitalització de les petites i mitjanes empreses?

Moltes empreses ja havien començat aquest procés, però de cop i volta, tots els seus treballadors han hagut d'estar a casa d'una manera o altra i això ha fet veure que no estaven preparats 100% per fer el pas. El fet de muntar models de negoci tecnològics més forts, més segurs i alhora preparats per créixer un entorn internacional ha fet veure una miqueta la "part positiva" de la pandèmia i apostarem per uns models de negoci més flexibles.

-A les grans ciutats s'ha notat moltíssim la poca circulació i les poques emissions de CO2 que s'han produït durant els mesos de confinament. Som conscients que la digitalització de les empreses és el present i no un futur?

Sense cap dubte, crec que és un model positiu per als nostres fills on crearem un planeta més net. Les empreses obtindran un avantatge econòmic si segueixen uns criteris de sostenibilitat.

-Una altra de les coses que s'ha posat en manifest durant la pandèmia, és el model de comerç electrònic que ha incrementat moltíssim.

Amb una bona idea i pocs diners pots muntar un bon negoci.