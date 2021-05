Arriba el “temps de flors” a Girona

L'exposició de flors "Temps de Flors" és un dels esdeveniments més importants de Girona i es tornarà a celebrar del 8 al 16 de maig després d'estar absent durant un any a causa de la pandèmia. Ho farà amb 90 components, la meitat dels quals pertanyien a 2019, tots els components estaran a l'aire lliure, i s'hauran de prendre un seguit de mesures per garantir la seguretat i salut dels visitants. Les quatre entrades i sortides de Barri Vell tindran control d'accés i podran albergar fins a 10.000 persones. Com el carril únic (Força) i l'esdeveniment s'estendrà a 9 barris de la ciutat per diversificar el recorregut i evitar les aglomeracions al Barri Vell del centre d'exposicions nervi.

En total, la 65a edició decorarà 83 espais de la ciutat, entre parcs, jardins, carrers, places, zones verdes o murs exteriors d'edificis, esglésies, terrasses i interiors d'edificis i altres punts emblemàtics, com la imponent escala de la catedral. Parlarem amb la Glòria Plana regidora de la promoció econòmica de l'Ajuntament de Girona.

-Aquest any sí que podrem gaudir del temps de flors.

Estem en una situació prepandèmica, però estem treballant perquè aquests esdeveniments es puguin anar fent. Hem estat treballant per exemple per poder realitzar Sant Jordi i també amb el temps de flors. Hem de pensar que el temps de flores començar a preparar un cop acaba l'edició anterior en aquest cas l'any passat no hi va bé, però vam començar a treballar tot i la incertesa a partir del setembre. L'edició d'aquest any és especial i serà una mica diferent respecte a les anteriors sobretot perquè serà un Temps de Flors a cel obert.

-Dels espais tancats ens oblidem aquest any?

Tots els espais interiors no hi seran, però sí que hi seran tot els exteriors. En el cas dels banys àrabs no es farà l'interior, però sí que es farà la façana. Una altra cosa molt important és que s'estén per tota la ciutat i això vol dir que hi haurà diferents rutes als nou barris de la ciutat.

-Quan t'ho torni a la normalitat, es tornarà a fer com abans?

Esperem que tot torni a ser com abans i que es pugui entrar als espais interiors. Així i tot estem fent una prova pilot aquest any amb l'esdeveniment a cel obert per veure com estendre-ho a tota la ciutat