Més de mil milions de joves podrien perdre oïda per culpa dels auriculars

Més de mil milions de joves estan en risc de perdre oïda per culpa dels auriculars.Segons un estudi internacional que recull aquest dimecres el diari britànic The Guardian, un de cada quatre joves d'entre 12 i 34 anys (un 24%) escolta música i fa servir els auriculars en general a un volum massa alt.

A l'estudi, fet per investigadors de la Universitat de Carolina del Sud, als Estats Units, hi van participar més de 19.000 persones i es van tenir en compte altres anàlisis prèvies sobre l'ús de dispositius d'escolta personal i del volum de la música als llocs públics entre el 2000 i el 2021.



Els joves, més exposats als volums alts

Això no és exclusiu de la gent jove, es dona a totes les edats, però els adolescents sónespecialment vulnerables, ja que utilitzen aquests dispositius durant més hores al dia. A més, en el seu cas s'agreuja perquè van més sovint a discoteques i concerts.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que més de430 milions de persones de totes les edats a tot el món tenen actualment pèrdua auditiva discapacitant.

Els experts recomanen reduir-ne l'us

El doctor Jacinto Garcia, cap d’otorrinolaringologia de l’Hospital del Mar, explica la importància de l’estudi. "Tenim dades fa molts anys relacionades amb l'entorn laboral i intuíem – ara ja tenim dades – que l’exposició a soroll en entorns lúdics també pot provocar danys permanents", ha afirmat.

I ha detallat quins són els factors de risc: "El dany a l’audició es provoca per una combinació de temps d’exposició i d’intensitat. L’auricular ens posa la intensitat del so molt a prop i molt directament a l’orella. I el fet que el tinguem connectat tanta estona, acumula hores d’exposició a intensitats sonores molt altes”

Pel que fa aquin tipus d'auriculars són millors o pitjors, l'expert ha avisat: "La recomanació des del punt de vista mèdic seria reduir al màxim l'ús d'aquests dispositius. Com menor sigui l'exposició, menor és l'impacte".

I ha afegit: "Els auriculars supraaurals (que cobreixen tota l'orella) tenen capacitat de produir més intensitat sonora. Els de conducció òssia són relativament segurs perquè quan s'apuja el volum, acostuma a ser incòmode, patim una vibració que és desagradable. Els de botó posen el so molt endins, però el risc ve del volum".

La recomanació des del punt de vista mèdic seria reduir al màxim l'ús d'aquests dispositius. Com menor sigui l'exposició, menor és l'impacte



Els acúfens poden ser conseqüència d'aquesta exposició al soroll? El doctor ha comentat que "les causes d'aquesta patologia són molt variades i no es pot parlar d'un sol motiu. Però sí que un d'ells és la lesió de l'orella interna produïda per l'exposició a sorolls. Si això apareix, s'ha de visitar el metge per veure què està passant".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado