La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem parlat dels següents temes:

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo el número de desempleados en nuestro país ha aumentado hasta los 3.964.353 registrados, lo que supone un aumento interanual de 710.500 desempleados (+21,8%) en un año aciago para el mercado de trabajo.

Sin embargo, paradójicamente, 8 de cada 10 directores de recursos humanos de nuestro país reconocen tener problemas a la hora de reclutar talento para su compañía, porcentaje que se ha disparado 30 puntos porcentuales en los últimos 5 años.

En La Linterna Catalunya hemos hablado del tema con Isabel Barceló. directora de selección de Adecco Cataluña "de media, un 9% de las vacantes disponibles en el mercado de trabajo se queda sin cubrir -porcentaje que en algunos perfiles muy específicos y zonas geográficas puede dispararse a cerca del 60% de puestos sin cubrir".

A La Linterna Catalunya hem parlat am la responsable de la Unitat de síndrome post-covid de la Fundació, la doctora Lourdes Mateu, que ha destacat que "és fonamental tractar als pacients amb simptomatologia COVID de llarga durada des d'un vessant multidisciplinari" i afegeix que "els pacients amb aquesta síndrome tenen múltiples símptomes i reaccionen de maneres molt diferents. El cansament és una de les característiques més freqüents." ens diu la doctora.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb l'Antonio Bernal, astrònom de l'observatori Fabra de Barcelona, i ens ha explicat que "La NASA ha enviat a la seva sonda a un lloc on se suposa que fa milions d'anys hi havia un llac alimentat per diversos rius i afluents, és a dir, un lloc que, d'haver-se desenvolupat, tindria un percentatge molt alt de trobar restes de vida." ens diu Bernal i està segur que sense cap mena de dubte "Trobar restes de vida bacteriana seria la notícia més important de la història de la humanitat i que ens portaria a plantejar-nos que realment aquesta abunda en l'univers."

Unes fastuoses noces d'alta nissaga es converteix inesperadament en una lluita entre classes que deriva en un violent cop d'estat.

Vist a través dels ulls d'una jove promesa i dels servents que treballen per a la seva rica família, 'Nou ordre' segueix les petjades de l'ensulsiada d'un sistema polític i del naixement d'un esquinçador nou reemplaçament.