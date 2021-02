Què coneixem de la síndrome post-Covid?

Segons dades preliminars de l'estudi Cohort-King, que estudia pacients amb simptomatologia de COVID-19 de llarga durada des de la Unitat de síndrome post-covid de la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, un 20% dels pacients presenta dolor toràcic persistent.

En aquestes persones, és fonamental determinar si existeix isquèmia o afectació microvascular, amb el risc de desenvolupar complicacions cardiovasculars.



Per a obtenir un diagnòstic cardíac acurat, la Fundació ha arribat a un acord amb Cruz Blanca per a realitzar a 30 participants de l'estudi una Ressonància Magnètica Cardíaca amb Adenosina.

Les dades resultants formaran part de l'esmentat estudi Cohort-King. Aquesta prova diagnòstica, al costat de unes altres que es realitzen de manera sistemàtica als pacients de la Unitat post-covid gràcies a la col·laboració del Departament de Cardiologia de l'Hospital Germans Trias - ecocardiograma, prova d'esforç i TAC d'artèries coronàries - servirà per a descartar patologies com la miocarditis, la pericarditis, l'infart de miocardi o l'alteració de la microcirculació cardíaca. Es preveu que en el

futur més pacients puguin beneficiar-se d'aquesta col·laboració.

La síndrome post-covid posa en perill la vida del pacient?



A La Linterna Catalunya hem parlat am la responsable de la Unitat de síndrome post-covid de la Fundació, la doctora Lourdes Mateu, que ha destacat que "és fonamental tractar als pacients amb simptomatologia COVID de llarga durada des d'un vessant multidisciplinari" i afegeix que "els pacients amb aquesta síndrome tenen múltiples símptomes i reaccionen de maneres molt diferents. El cansament és una de les característiques més freqüents." ens diu la doctora.



Una de les preocupacions de les persones que pateixen la síndrome post-covid es pensar si la seva vida està en perill, la doctora en explica que "no, la seva vida no està en perill però moltes vegades si molt limitada. La simptomatologia afecta a diferents òrgans i és així com s'ha d'afrontar. És una malaltia que encara estem coneixent, penseu que al principi identificàvem 4 o 5 símptomes i ara anem per gairebé 30." conclou la doctora Mateu.