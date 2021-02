60 xips del rover Perseverance, amb la missió de buscar restes de vida a Mars, són de l'UPC

El rover de la Nasa Perserverance ha aterrat aquest dijous a la nit a la superfície de Mart i ja ha enviat les primeres fotografies del planeta vermell, una vista del que el robot té al davant, amb la seva ombra inclosa, i una altra del que té al darrere.

La Nasa ha piulat les dues fotografies a Twitter, la segona amb un text on es podia llegir 'Benvinguts al Cràter Jezero'. La sonda va ser llançada en direcció a Mart el 30 de juliol del 2020 i avui ha aterrat a Mart després d'una operació d'aterratge molt complicada que la mateixa agència espacial anomenava 'Els set minuts de terror'.

El giny, d'una tona de pes i construït en col·laboració amb diversos països, Espanya entre ells, té la missió de buscar vestigis de vida al planeta.

La missió principal és buscar restes de vida a Mart

A La Linterna Catalunya hem parlat amb l'Antonio Bernal, astrònom de l'observatori Fabra de Barcelona, i ens ha explicat que "La NASA ha enviat a la seva sonda a un lloc on se suposa que fa milions d'anys hi havia un llac alimentat per diversos rius i afluents, és a dir, un lloc que, d'haver-se desenvolupat, tindria un percentatge molt alt de trobar restes de vida." ens diu Bernal i està segur que sense cap mena de dubte "Trobar restes de vida bacteriana seria la notícia més important de la història de la humanitat i que ens portaria a plantejar-nos que realment aquesta abunda en l'univers."

La estació de meteo espanyola

El grup de recerca en Micro i Nanotecnologies de la UPC ha participat en el disseny, la fabricació i el calibratge del sensor de vent de l'instrument MEDA, que viatja en la missió de la NASA 'Mars2020 Perseverance'.

Aquesta és la tercera vegada que tecnologia fabricada en la UPC viatja cap a Mart. En aquesta ocasió són 60 xips de silici que constitueixen el nucli del sensor, que mesurarà el vent de Mart.

"El clima marcià és molt hostil, molt. es desfermen unes terribles tempestes de sorra i pols així que la sonda necessita estar informada de la climatologia. aquesta és la missió de l'estació meteorològica fabricada a Espanya. Informa a Perseverance i recull dades sobre el clima marcià." ens explica l'astrònom de l'observatori Fabra.



Però l'exploració no acaba aquí "Avui ha estat la NASA la que ha posat el rover en la superfície marciana. Sens dubte ha estat un cop publicitari mestre. Al maig la Xina realitzarà una maniobra similar a la d'avui per a col·locar també al seu vehicle explorador allí." conclou Antonio Bernal.