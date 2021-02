"Nuevo Orden" un film que explica amb terror la lluita de classes

Víctor Esquirol és crític de cinema i cada divendres ens recomana i analitza tres pel·lícules d'estrena i si no hi ha estrenes... tres pel·lícules de les diferents plataformes. El cinema mai acaba. Aquestes són les tres recomanacions d'avui:

"NUEVO ORDEN"

Unes fastuoses noces d'alta nissaga es converteix inesperadament en una lluita entre classes que deriva en un violent cop d'estat.

Vist a través dels ulls d'una jove promesa i dels servents que treballen per a la seva rica família, 'Nou ordre' segueix les petjades de l'ensulsiada d'un sistema polític i del naixement d'un esquinçador nou reemplaçament.

"CIMA A LA AMISTAD"

Kyle i Mike són dos amics que comparteixen un vincle... Fins que Mike es fica al llit amb la promesa de Kyle. Una amistat que ha durat dècades es veu compromesa per un sol acte.

"HAM ON RYE"

En un petit poble estatunidenc que sembla haver-se quedat ancorat en el passat, un grup d'estudiants d'institut es dirigeix a una botiga de bagels local per a participar en un ritual de pas a l'edat adulta.

A boca de nit l'atmosfera adquireix un to més ombrívol quan els nens marxen a casa per camins separats, alguns endinsant-se en la foscor, uns altres per a no ser vists mai més.

També es tracta de l'estranyesa inherent dels rituals com el ball de graduació, encara que el ball de graduació no és el que està per desenvolupar-se aquí, i pocs participants semblen pensar que és molt estrany.

La primera part de la imatge es a un poble sense nom (va ser filmat a la Vall de San Fernando) que està situat en el temps de manera dubtosa: només veiem telèfons cel·lulars unes poques vegades, i res sobre el vestuari, el cabell o la música de fons ens arrela fermament en el present.