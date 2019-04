“Joc de trons” anima a donar sang coincidint amb l’estrena de l’última temporada

El Banc de Sang se suma a la campanya mundial “Bleed for the Throne”, coincidint amb el llançament de la darrera temporada de la sèrie Joc de Trons.

La sang és una de les grans protagonistes de la sèrie Joc de Trons. Per això, hi ha actives diverses accions per promocionar el llançament de la temporada final de la sèrie. Una d’elles és una campanya de donació de sang que ja ha passat per 15 països d’Amèrica, Àfrica i Europa.

“Bleed for the Throne” és el nom de l’acció, que recorda moments mítics de personatges com Tyrion i Cersei Lannister, Jon Snow o Arya Stark, plens de sang, i convida els fans de la sèrie a sagnar pel tron.

La iniciativa arriba dimarts 16 d’abril a Catalunya i manté el mateix esperit. “Tots aquests personatges van sagnar pel tron. I tu? Ho faràs?” Aquesta és la crida per fomentar la donació de sang.