El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya pot aturar les mesures contra el coronavirus a Catalunya?

A Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem estat amb en Joaquim Boades, Secretari General de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitat Recreatives, el motiu ha estat la detecció per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de defectes de forma en l'ordre de la Generalitat per a tancar bars i restaurants, li hem preguntat a en Joaquim, que representa per a ells aquesta notícia, ens ha dit, que pràcticament res donat que ja s’ha presentat per part de la Generalitat les declaracions que li reclamava el Tribunal, per tant, tot queda igual, el dubte és si es publica l’ordre avui o un altre dia, circumstància que agreuja la incertesa i la indefensió en la qual viu el sector des de ja fa mesos, passi el que passi, ja donen per perdut aquest cap de setmana, ja que tampoc tindrien temps d’interposar recurs, alhora de què els clients ja han cancel·lat. Davant l’afirmació sanitària de què és clau que bars i restaurants tanquin perquè la corba de contagi baixi, en Joaquim Boades, en representació del seu sector ho té clar, ho veuen desproporcionat, no creu que siguin els grans responsables dels contagis, i posa com a exemple l’aplicació de l'horari reduït, o el tancament de l’oci nocturn, durant els quals, els contagis van continuar augmentant. També creu que hi ha moltes més opcions en protecció, treballar en protocols més eficaços, fer tancaments més selectius, en definitiva, optar per opcions més quirúrgiques abans de les decisions indiscriminades. Davant aquesta circumstància, com a sector s’han centrat a preparar un recurs contenciós administratiu amb petició de mesures cautelars, ja que veuen com a única sortida la via dels tribunals perquè el sector pugui remuntar, encara que sigui mitjanament la situació a la qual s’enfronten des del principi de la pandèmia.