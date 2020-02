Martín Lasarte en Esports COPE: "A Antoine le veo triste"

Martín Lasarte, ex entrenador de la Real Sociedad que acabó su periplo egipcio en el Al-Ahly el pasado octubre, ha hablado en Esports COPE sobre la difícil situación que vive Antoine Griezmann en el FC Barcelona “A Antoine yo le veo triste. No le veo con la misma viveza, con la misma chispa, con la misma elección de oportunidades. En el Barcelona juega un roll más secundario que en el Atlético de Madrid”

El técnico uruguayo, que entrenó a Griezmann en la Real, considera que no es un problema de compartir protagonismo con Messi “no pienso que él esté triste por no ser el mejor porque él tiene claro quién es el mejor. Antoine es muy inteligente. Yo pienso que él está triste porque no le salen las cosas como él quiere”. Incluso Lasarte añade que hubo momentos de complicidad “me da la sensación que unos partidos antes de que Suárez se lesionara en que jugaron los tres juntos, dejaron sensaciones un poco más positivas. Parecía que empezaba a haber un química que no se había visto. Pero eso se acabó porque Suárez se lesionó”.

Lasarte cree que se trata de un cúmulo de circunstancias “seguramente él ha conseguido cumplir un sueño que es jugar junto a Messi y las expectativas son muy altas. Pero el momento del equipo tampoco ayuda, está atascado en el juego”.

Martín Lasarte espera que Griezmann consiga encajar en el Barça “estoy convencido de su poder de adaptación”. Y añade “Antoine es uno de los jugadores más importantes de los últimos años”. No cree que se trate de un caso como el de Alexis Sánchez, que sí tuvo dificultades para jugar al lado de Messi, con la capacidad de ocupar espacios del argentino.

El técnico uruguayo cree que el francés no está encontrando su mejor versión “en Griezmann es importante su espontaneidad, su forma de ser extrovertido, de festejar un gol, es un jugador muy participativo y cooperativo. Tiene la capacidad de asociarse en el juego y en las formas”. Y añade que se ven síntomas en su manera de comportarse en el campo “en los últimos partidos le han sustiuído pero veo como que no reacciona, seguramente no le da lo mismo, pero no es él”.