El encuentro entre Piqué, Ceferin y Laporta

Gerard Piqué es, además de uno de los capitanes del Barça, el propietario del Futbol Club Andorra. Como hombre de negocios, invitó a comer al presidente de la UEFA Aleksander Ceferin hace unas semanas porque quería asesoramiento sobre varias cuestiones empresariales y quería saber cómo se gestionaban los derechos televisivos de las competiciones que tenía la UEFA.

La reunión entre Piqué y Ceferín tuvo lugar en un conocido restaurante de Barcelona, según el programa ‘Tu Dirás’ de RAC1, y a la hora de los postres, se incorporó Joan Laporta al encuentro, cuando todavía el presidente era candidato porque estaba en plena campaña electoral.

La relación entre el presidente del Barcelona y Ceferín era buena, y este encuentro se produjo antes del terremoto que supuso el nacimiento de la Superliga europea.

Semanas más tarde, cuando estalló todo el conflicto, Ceferin disculpó en un primer momento a Laporta porque acababa de llegar al cargo, pero las palabras del presidente culé confirmando su presencia en el nuevo proyecto europeo han hecho cambiar esta relación.

Laporta, que los primeros días guardó silencio, acabó hablando en las instalaciones del Club de Tennis barcelona durante la celebración del Godó la pasada semana, defendiendo la creación de la Superliga.

A lo que Ceferin ha reaccionado nuevamente con virulencia y este domingo aseguró "todos tienen que asumir las consecuencias de lo que hicieron y no podemos fingir que no pasó nada. No puedes hacer algo así y simplemente decir: "Me han castigado porque todos me odian". No tienen problemas por nadie más que por ellos mismos. No está bien lo que hicieron y veremos en los próximos días lo que tenemos que hacer”, dijo el presidente de la UEFA sobre los clubes que siguen en la Superliga.