Agustí Benedito en Esports COPE: "Si el PSG quiere a Messi, no podremos competir"

El precandidato a las elecciones del FC Barcelona Agustí Benedito ha asegurado en Esports COPE que será difícil retener a Messi si Catar se lanza a por su fichaje "el PSG es propiedad de Catar y Catar invertirá más 200.000 millones de dólares en la organización del Mundial de 2022. Si a Catar se le mete entre ceja y ceja que para la promoción de su campeonato les interesa tener al mejor jugador de la historia en su equipo de referencia, económicamente no podremos competir. Estos de Catar tienen un interés económico muy grande y dan un poco de miedo. Ya lo demostraron cuando pagaron 200 millones por Neymar. Sólo veo una posibilidad, que Messi diga que se quiera quedar, pero de momento no lo ha dicho y no es ninguna locura pensar en un escenario en que Leo no continúa".

Para Benedito, será complicado hacer cambiar de opinión al argentino "Messi decidió hablar a todo el mundo y le pidió al presidente del Barça que le dejase marchar. Fue muy impactante y creo que lo tenía muy decidido. Creo que costará mucho hacerle cambiar de opinión".

De todas formas, el precandidato no está deacuerdo con el presidente de la Gestora Carlos Tusquets que afirmó que hubiese sido bueno económicamente vender a Messi en verano "económicamente nunca es bueno vender a Messi. Es verdad que cumplirá 34 años, pero preferiría que siguiese, pero si Catar quiere competir...".

El empresario lamenta la situación económica en que ha dejado el club el mandato de Bartomeu "la situación del club es delicadísma como nunca". Si ganamos las elecciones "la decisión más importante será reducir la masa salarial en un 40 o 50% porque Bartomeu y su Junta nos han llevado a una situación es muy complicada".

Se soprende por la falta de crítica hacia la anterior dirigencia del club "me sorprendió que Laporta dijese que "no quería mirar atrás". Está hablado de una Junta que nos ha hecho un destrozo espectacular en el club, que te ha llevado a la crisis económica y financiera más importante, habrá que pedirle responsabilidades. Tengo un plan de choque para afrontarla y mi proyecto tiene diferencias importantes con Laporta y con Font". Y añade "la Asamblea decidirá si activa o no una acción de responsabilidad contra Bartomeu".

Benedito recuerda que Ronald Koeman era su entrenador elegido en 2015 para sustituir a Luis Enrique si él ganaba las elecciones "hablamos con Ronald, fuimos a Inglaterra y a Holanda. Mantengo mi apuesta. Espero que Koeman abra una etapa larga que nos ayude a recuperar nuestro juego. Es valiente y era muy complicado venir ahora".

Igualmente recuerda que su secretario técnico ideal, ya en 2015 era Monchi, y cree que podría convencerle "le considero TOP 3 del Mundo y es mi primera opción para el Barça. Si salgo elegido y le llamo, soy optimista de poder convencerle a pesar que es muy sevillista".

Benedito se muestra convencido de que conseguirá las firmas necesarias para pasar el corte y convertirse en candidato "en 2010 las conseguimos cuando no nos conocía nadie y en 2015 también. Es complicadísimo con esta pandemia pero creo que las conseguiremos porque hay unos cuantos miles de socios del Barça que me piden que presida el club".

Benedito intentará ganar las elecciones por tercera vez este 24 de enero, después de ser segundo en las elecciones de 2010 y tercero en las de 2015 "este año nos enfrentamos a un escenario más abierto". Y añade que no entiende el favoritismo que se atribuye a Víctor Font y que se presenten estas elecciones como un duelo Font-Laporta "todavía entiendo que Laporta sea considerado favorito porque tuvo 15.000 votos en las últimas, pero 32.000 no le votaron. Lo que no entiendo es a qué responde esta atribución de voto a Víctor Font, un candidato que quizás no ha llegado ni al 40% de la masa social. Quizás hay sondeos que desconozco".

El pasado 1 de diciembre, Agustí Benedito abrió fuego con un vídeo en Twitter recordando sus acusaciones a Rosell por negociar con Boixos Nois, a Bartomeu por tener intereses en Catar y su moción de censura contra el propio Bartomeu. El día 21 de diciembre presentará su candidatura de manera oficial.