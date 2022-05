El Mirall s’acosta al final diocesà del Sínode i ofereix el llibre ‘San Francisco en el Museo del Prado’

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 27 de maig, de la trobada final de la fase diocesana del Sínode a Barcelona, programada per a aquest diumenge 29 de maig al Col·legi Maristes-la Immaculada, i del llibre ‘San Francisco en el Museo del Prado’, que s’acaba de publicar editat per PPC. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació d’Enric Termes, responsable de la fase diocesana del Sínode 2023 a l’Arquebisbat de Barcelona, i el franciscà conventual i periodista Luis Esteban Larra, membre de la comunitat del carrer Bertran de Barcelona i autor del treball sobre el sant d’Assis a partir de 12 quadres de la pinacoteca madrilenya. Termes ha explicat que “la trobada d’aquest diumenge és un moment de recollir el treball fet, per donar-ne gràcies, primer amb una mirada al passat, a partir d’altres experiències sinodals a la diòcesi i a Catalunya, després una mirada al present, des de la síntesi de la diòcesi i mirant com vivim ara la sinodalitat a través d’una taula rodona, i finalment la mirada cap al futur, per descobrir que aquest camí l’hem de continuar treballant si volem que sigui l’estil de l’Església del tercer mil·lenni”. En aquesta línia, ha afegit que “el cardenal arquebisbe animarà tothom a fer el camí com a Església, en relació amb tot el treball en el marc del Pla Pastoral ‘Sortim’, el ressò del Congrés de Laics d’Espanya i la reestructuració en comunitats pastorals”.





En un altre moment, el responsable diocesà del Sínode a Barcelona ha recordat que “la fase diocesana es va iniciar el 17 d’octubre i, des d’aquell moment, es van elaborar els materials per treballar i fer difusió”. Ha comentat igualment que “s’han organitzat durant aquest temps diverses trobades de dinamitzadors, per anar aconseguint eines de treball, i s’han fet xerrades, trobades, reflexions i sobretot una consulta, en alguns casos molt àmplia, dins un treball molt ric que és una peça més en el camí com a diòcesi”. Enric Termes ha subratllat la importància “de la mateixa reflexió sobre el fet de la sinodalitat, que ha estat a l’eix de la reflexió i entrenament per poder viure-la”. Dins aquest context, ha situat “la preocupació pel món jove, per la manera de transmetre la fe i comunicar aquest camí als nois i noies, així com el paper de la dona, que sigui reconeguda per la seva vàlua i les seves possibilitats”. El prevere diocesà de Barcelona ha explicat, a més, que “el camí del Sínode, després d’aquesta fase diocesana, confluirà en un document

que elaborarà la Secretaria General del Sínode, amb una fase per àrees pastorals en 7 trobades entre el setembre vinent i el març”. Ha afegit que ”es publicarà un Instrumentum Laboris, que marcarà el Sínode de l'octubre del 2023, una cita que no s’acaba, ja que preveu una tercera fase, que serà la del retorn a les diòcesis, on s’ha d’aplicar tot perquè conflueixi en la pròpia realitat de cada bisbat”.





Enric Termes ha apuntat, en un altre moment també, que “les persones que participin en el Sínode del 2023 portaran al darrere tot aquest treball que s’ha fet per diòcesis, no només amb l’ajuda d’alguns experts, sinó amb el camí de cada Església local”. Igualment ha dit que “ajudarà tothom a sentir-se part d’aquest treball, perquè s’haurà escoltat tot el Poble de Déu, i es trobarà la música del que s’ha anat reflexionant”. El responsable del Sínode ha conclòs que “la trobada d’aquest diumenge és important perquè és una manera de fer visible la feina que cadascú ha fet en el seu propi àmbit parroquial, de comunitat o de grup, com també que totes les feines han confluït en un treball que és el de tota la diòcesi”. Ha anunciat que “es demanarà a l’Esperit Sant que tots siguem capaços d’escoltar-lo escoltant-nos els uns als altres”. I per apuntar-s’hi, ha recordat que “cal entrar en el web església.barcelona i fer la inscripció”.





Art i espiritualitat franciscana





En la segona part del col·loqui, el tema ha estat el llibre ‘San Francisco en el Museo del Prado”, una mena de pelegrinatge a través de 12 quadres on el sant d’Assís és present. El seu autor, el franciscà conventual i periodista Luis Esteban Larra, ha assegurat que “trobem en aquesta obra una guia artística, perquè tenim al davant una obra d’art i cal descriure el quadre amb l’escena, la figura, l’ambient, el paisatge i tots els detalls, i espiritual, perquè no només marca aquests elements descriptius, sinó que es recorre a les fonts hagiogràfiques, les primeres poc després de la seva mort, amb textos escrits en què segurament cada autor es va inspirar”. Larra ha afegit que recorre “també als mateixos escrits de Sant Francesc, on hi ha alguna dada o informació que ens pot ajudar a entendre el quadre”. Finalment ha destacat que “s’ofereix una pregària al final de cada comentari”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El franciscà ha explicat també que “el procés ha passat per la tria dels quadres, 12 entre molts que hi ha al Museo del Prado, i per un treball que ha coincidit amb l’inici de la pandèmia i el confinament, que va ser un gran impuls, fins que els quadres van aparèixer finalment recollits a la guia”. Larra ha afirmat també que les obres “ens ajuden a aprofundir en elements de l’espiritualitat franciscana que hi apareixen, per exemple l’estigmatització de Francesc, que va viure els últims anys a la muntanya

de La Verna, i el relat de la Porciùncola, amb el perdó que va obtenir de Jesús amb la presència de la Mare de Déu”. I sobre la presentació del llibre dijous 26 de maig, ha comentat que “no va ser un acte en què els participants elogien l’autor, sinó una presència de representants franciscans per parlar de Francesc, amb cadascú parlant de les característiques de cada obra i quatre veus que van animar musicalment una vetllada molt pròpia de la família franciscana i de l’esperit de comunitat”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre una trobada de la Setmana Laudato Si celebrada dilluns 23 de maig a Barcelona i convocada per la Xarxa Laudato Si, formada per una vintena d'entitats de l'Església o d'inspiració cristiana presents a Catalunya. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Asciende Jesús', tema de Jhon Fabra per ambientar la gran festa de l'Ascensió del Senyor, que celebrarem aquest diumenge: https://www.youtube.com/watch?v=1qM4ha2xIRI





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la sortida de la carreta i el Simpecado de la Germandat del Rocío de Barcelona diumenge 22 de maig pels carrers de la capital catalana abans de pelegrinar a Almonte, la recent publicació d'un llibre sobre la iconografia dels vitralls del temple de la Sagrada Família escrit pel prevere Lluís Bonet, rector emèrit de la mateixa Parròquia de la Sagrada Família de Barcelona, la segona edició del dinar-col·loqui Tribuna Joan Carrera, programat per al 14 de juny a Barcelona amb el teòleg romanès Vilhelm Danca, i una jornada de formació dedicada a l'eutanàsia, organitzada pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut de Catalunya per al dimarts 31 de maig. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja)