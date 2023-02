El Mirall presenta un nou treball de Fragmenta sobre creure en Jesucrist i la campanya 2023 de Mans Unides

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha reflexionat aquest divendres, 3 de febrer, sobre el llibre ‘Anatomía del cristianismo’ (Fragmenta Editorial) i sobre l’inici de la campanya 2023 de Mans Unides. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del filòsof José Cobo, autor d’un nou treball sobre creure en Jesucrist com una realitat connectada amb el món divers, i Xavier Adsarà, director a Espanya de l’organització Nuestros Pequeños Hermanos, beneficiada enguany per l'entitat catòlica. El professor de filosofia i escriptor José Cobo, que acaba de publicar una completa reflexió en què desgrana les grans especificitats de la fe cristiana, ha exposat l’aparent contradicció entre un home que mor a la creu i la seva divinitat. Ha comentat que “aquesta formulació és d’entrada desconcertant, perquè de fet el cristianisme no està més proper a la negació de Déu”. Ha aclarit, però, que aquesta creença “diu el que diu perquè hi va haver resurrecció, cosa que portaria el fracàs de Déu si aquesta resurrecció no hagués existit”. Cobo ha puntualitzat que “Jesús mor sota el silenci de Déu” i que “la qüestió de fons és si encara podem creure en la resurrecció com els primers cristians”.





José Cobo ha explicat que “la idea principal és que el cristianisme no és en absolut una superstició o una creença entre altres, sinó que té a veure amb l’existència i mostra quina vida podem tenir des de l’esperança en aquells que no compten”. En aquesta línia, ha afegit que “no estem parlant d’una religió homologable a les altres, perquè en veritat hi ha Déu i el que hi ha té cos, cosa que és desconcertant alhora que és senzillament veritat”. L’autor ha apuntat que, “si creiem de debò en el cristianisme, no està en el pressupòsit de la religió, perquè hi ha un Déu a banda del de la creu, i no podem caure en la creença en la divinitat com si no hi hagués hagut Encarnació”. El filòsof, d’altra banda, ha destacat que “una de les tesis fonamentals del llibre és que Déu no és encara ningú sense la resposta fidel de la seva criatura, fet que certament no és fàcilment admissible, perquè es tracta de confessar que el qui penja de la creu és el qui torna a la vida segons la manera de ser de Déu”. Igualment ha afegit que “per a molts creients Jesús és el qui representa la bondat i l’essència de Déu”, i que allò que sosté en aquest treball “està més a prop del platonisme que no pas del cristianisme, perquè el Déu és aquell que mor a la creu i va ressuscitar el tercer dia”. També ha conclòs que això “és l’expressió de la seva omnipotència, més gran en el qui renuncia al poder absolut que no pas en el qui l’exerceix, que no estaria sotmès a la voluntat de Déu, com diu Sant Pau a la carta als filipencs”.





En un altre moment, Cobo ha assegurat que, “sense resurrecció, el cristianisme seria paper mullat, com deia Pau”. Ha recordat que “l’important és saber de què parlem quan ens referim a la resurrecció, fet que no podem admetre com a realitat del passat, motiu pel qual cal relacionar els fets amb els pressupòsits d’una cosmovisió”. L’autor ha conclòs que “allò decisiu seria l’Esperit de la resurrecció, com també la caiguda, ja que aquest esdeveniment afectaria tant Déu com l’home”. A més, ha dit que “Jesús torna a la vida amb el cos d’un mort que ressuscita en nom de Déu, des de la consciència que és difícil admetre aquest fet en què creiem, com els primers cristians”. El professor de filosofia ha comentat també que “el diàleg interreligiós dona per suposat que el cristianisme és una religió entre altres, cosa que es fa difícil quan altres afirmen el contrari”. Ha apuntat igualment que “quan parlem del que se’ns revela al peu de la creu, és difícil integrar això en els qui pensen coses diferents”. S’ha mostrat convençut que “el cristianisme diu això, però no ens barallarem per la veritat, i cavant pous d’aigua ens entenem, perquè tot està en mans de Déu quan parlem de la seva veritat”.





Un hospital pediàtric a Haití, ajudat per Mans Unides





En la segona part del col·loqui, el director a Espanya de Nuestros Pequeños Hermanos, Xavier Adsarà, ha explicat que l’ONG catòlica “col·labora amb aquest projecte des de fa 12 anys”, i ha recordat que “Haití és el país més empobrit de tota Amèrica, amb el 85 per cent de la població en extrema pobresa i 3 milions de nens que són vulnerables i, per tant, pateixen malalties”. Adsarà ha dit que “Mans Unides dona suport a l’hospital pediàtric Saint Damien perquè es puguin salvar vides, des d’un nivell de dignitat que s’hi respira que és impressionant”. El director d’NPH a Espanya que el centre clínic “ofereix no només tractament mèdic, sinó també holístic” i innovador. Igualment ha explicat que la seva ONG “acompanya infants, adolescents, pares i mares, alhora que subministra salut, educació i nutrició, quan aquests drets fonamentals no estan garantits”. Xavier Adsarà ha explicat que Nuestros Pequeños Hermanos “comparteix amb Mans Unides la lluita contra la injustícia i la desigualtat”.





Sobre la campanya 2023 de Mans Unides, que viurà diumenge 12 de febrer la col·lecta a les esglésies, Xavier Adsarà ha explicat que, “amb campanyes com aquesta, tothom s’hauria de fer dues preguntes: Estic compromès en la lluita contra la pobresa i la desigualtat al món? I podem col·laborar-hi encara més?”. El director d’NPH ha recordat que “és injust que uns ho tinguin tot i altres no accedeixin al mínim necessari per sobreviure”. Finalment Adsarà ha anunciat que la seva entitat sòcia de Mans Unides “explora altres col·laboracions mútues en el futur, dins el compromís que té des de fa anys amb nens d’altres països, sobretot ara Guatemala, Hondues i El Salvador”. Igualment ha apuntat que, arran del

devastador terratrèmol del 12 de gener de 2010, “Haití és un estat fallit ara mateix, amb una població desprotegida i en mans de grups de delinqüents, gangs, que tenen controlat el país”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre un directori amb 42 entitats d'acció social presentat per l'Arquebisbat de Barcelona, una guia per fer arribar els serveis als col·lectius en risc d'exclusió social i millorar-ne la coordinació. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Luz y sal de la tierra', tema de Juan Morales Montero i Nuevo Trigo que ens ajuda a viure aquest diumenge V durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=_p6LZpYfkrQ





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la celebració dijous 2 de febrer de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada amb el lema "La vida consagrada caminant en esperança", l'assemblea general ordinària del Moviment de Centres d'Esplai Cristiana Catalans dissabte 28 de gener al Prat de Llobregat i l'audiència d'una setantena de preveres de l'arxidiòcesi de Barcelona dissabte 28 amb el Papa Francesc acompanyats per tres diaques i amb els bisbes Sergi Gordo i Javier Vilanova al capdavant. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).