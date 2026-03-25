Tragedia en Villaralbo (Zamora): muere un niño de 3 años ahogado en una piscina particular

Villaralbo ha amanecido conmocionado tras el trágico fallecimiento de un niño de tan solo tres años, ocurrido en la tarde del pasado martes en la piscina de un domicilio particular situado a la entrada del municipio. Las circunstancias del suceso han generado una profunda consternación entre los vecinos, que aún tratan de asimilar lo ocurrido.

Según ha podido saber este medio, el pequeño se encontraba durmiendo la siesta junto a su abuelo en el interior de la vivienda. En un momento dado, el hombre se despertó y comprobó que el menor ya no se encontraba en la cama, lo que le llevó a iniciar una búsqueda inmediata por toda la casa y el entorno. Fue entonces cuando lo encontró flotando en la piscina, en una escena que ha dejado marcada a la familia y a toda la localidad.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron rápidamente los servicios sanitarios de emergencia, así como varias dotaciones de la Guardia Civil, alertados por la gravedad de la situación. A pesar de la rápida intervención y de los intentos de reanimación, no fue posible salvar la vida del menor, confirmándose poco después su fallecimiento.

Un pueblo en shock ante la tragedia

El suceso ha provocado una honda conmoción en Villaralbo, donde el impacto emocional es evidente entre vecinos, amigos y conocidos de la familia. Muchos residentes han expresado su incredulidad y tristeza ante una pérdida tan repentina como dolorosa, especialmente al tratarse de un niño de tan corta edad.

El Ayuntamiento de Villaralbo ha manifestado públicamente su pesar a través de un comunicado en el que traslada su más profundo dolor y sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos del pequeño. “Nos unimos al dolor de la familia en estos momentos tan difíciles”, han señalado desde el Consistorio.

Minuto de silencio en señal de respeto

Como muestra de duelo y solidaridad, el Ayuntamiento ha convocado a todos los vecinos a guardar un minuto de silencio este miércoles a las 12:00 horas frente a las puertas de la Casa Consistorial. Este gesto pretende rendir homenaje al menor fallecido y acompañar a la familia en su dolor.

La localidad, profundamente afectada, se ha volcado en el apoyo a los allegados del niño en estas horas de duelo. El silencio, la consternación y las muestras de cariño reflejan el impacto de una tragedia que ha golpeado con dureza a todo el municipio.