Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (22-23 febrero 2025)

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Pito Camacho, del Zamora, en el duelo ante el Andorra

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Pito Camacho, del Zamora, en el duelo ante el Andorra

Ángel García Pérez

Zamora - Publicado el

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FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1

F.C. ANDORRA 2 ZAMORA C.F. 1

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. VILLARALBO 0 C.D. LAGUNA 1

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

GIMNÁSTICA MEDINENSE 3 C.D. BENAVENTE 0

BETIS C.F. 0 ZAMORA C.F. “B” 1

MORALEJA C.F. 1 C.D. BEJAR INDUSTRIAL 1

FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III

ZAMORA C.F 3 C.D. PARQUESOL 2

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

C.D. BENAVENTE 1 BETIS C.F. 1

FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

SALAMANCA C.F 2 ZAMORA C.F. 1

FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

R.C. CELTA DE VIGO 6 C.D. BOVEDANA 1

FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 5 C.D. SAN PIO X 0

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE 8 NOIA 5

O ESTEO F.S.4 C.D. INTERSALA ZAMORA 3

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

RIVER ZAMORA F.S 2 C.D. TRES COLUMNAS. 6

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA (GRUPO ÚNICO)

RIVER ZAMORA F.S.3 ATLÉTICO VALLADOLID 1

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO

C.F.S CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 1 C.D. INTERSALA MEINS 1

BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO) (Descanso en la competición)

BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE

C.B. MELILLA 67 ZAMARAT 69

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

B.M. CAJA RURAL ZAMORA 31 BALONMANO CIUDAD DE SALAMANCA 29

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