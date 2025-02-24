Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (22-23 febrero 2025)
Mala segunda parte del Zamora CF que le llevó a perder un partido que tenía controlado en Andorra
Zamora - Publicado el
1 min lectura
FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
F.C. ANDORRA 2 ZAMORA C.F. 1
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLARALBO 0 C.D. LAGUNA 1
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
GIMNÁSTICA MEDINENSE 3 C.D. BENAVENTE 0
BETIS C.F. 0 ZAMORA C.F. “B” 1
MORALEJA C.F. 1 C.D. BEJAR INDUSTRIAL 1
FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III
ZAMORA C.F 3 C.D. PARQUESOL 2
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
C.D. BENAVENTE 1 BETIS C.F. 1
FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
SALAMANCA C.F 2 ZAMORA C.F. 1
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1
R.C. CELTA DE VIGO 6 C.D. BOVEDANA 1
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 5 C.D. SAN PIO X 0
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE 8 NOIA 5
O ESTEO F.S.4 C.D. INTERSALA ZAMORA 3
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
RIVER ZAMORA F.S 2 C.D. TRES COLUMNAS. 6
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA (GRUPO ÚNICO)
RIVER ZAMORA F.S.3 ATLÉTICO VALLADOLID 1
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO
C.F.S CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 1 C.D. INTERSALA MEINS 1
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO) (Descanso en la competición)
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE
C.B. MELILLA 67 ZAMARAT 69
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
B.M. CAJA RURAL ZAMORA 31 BALONMANO CIUDAD DE SALAMANCA 29