Rastreo aéreo, acuático y terrestre en Zamora para localizar a un hombre desaparecido

Desde la tarde de ayer, la Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a Antonio, un hombre que debía haber llegado a su domicilio en Zamora y cuyo paradero se desconoce desde entonces.

La alarma se activó cuando, al no regresar a casa, los familiares de Antonio contactaron con la Central COS de la Comandancia de Zamora para reportar su desaparición. Según la información facilitada, podría estar viajando a bordo de un Peugeot 307 rojo con matrícula 7405 DTG.

Durante la tarde y noche del día de su desaparición, varias patrullas de Seguridad Ciudadana recorrieron zonas clave en busca de pistas, aunque los resultados fueron negativos. Lejos de cesar, la búsqueda se ha intensificado a lo largo de la mañana de hoy.

El operativo, que cuenta ahora con la participación de diversas unidades especializadas, ha sido ampliado por la Comandancia de Zamora e incluye medios terrestres, aéreos y fluviales. Entre los recursos movilizados se encuentran patrullas de Seguridad Ciudadana, SEPRONA con una embarcación, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), la Oficina de Atención al Peregrino (OMAP) y un helicóptero de la Unidad Aérea de la Zona de Castilla y León, con base en León. Todo el dispositivo está coordinado por el Teniente Adjunto de la Compañía de Zamora.

OPCIÓN DE AMPLIAR EL OPERATIVO

Además, se mantienen en alerta otras unidades especializadas que podrían incorporarse si la situación lo requiere, como la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (que actuaría como Puesto de Mando Avanzado), el Equipo PEGASO y los perros del Grupo Cinológico de Castilla y León, con base en Zamora.

El último rastro del vehículo fue detectado en la zona de Carbellino de Sayago, por lo que gran parte de los esfuerzos de búsqueda se están centrando en ese entorno.

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana y recuerdan que cualquier información puede ser crucial para localizar a Antonio. Se insta a quienes puedan aportar datos a que se pongan en contacto de inmediato con la Guardia Civil.