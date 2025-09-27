Fernando Morientes se moja y lanza un consejo a Xabi Alonso: "Te va a hacer pensar"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, reconoció la victoria "merecida" del Atlético de Madrid en el derbi madrileño (5-2), declaró que "es una derrota muy dura", que "éste no es el nivel" que quieren dar y que el Atlético les ha "penalizado merecidamente".

"Será difícil olvidar esta derrota. Es sin duda muy dura y nos hace responsables. Este no es el nivel que queremos dar. Empezábamos un nuevo partido tras el descanso, después del 2-2 estábamos en el partido, aunque en general el juego no estaba siendo bueno. Luego vinieron el penalti y la falta, pero no hemos estado bien y nos han penalizado merecidamente porque no hemos merecido más", dijo el entrenador del Real Madrid .

EFE Bellingham y Vinicius, durante el Atlético-Real Madrid

Además, tras el partido surgió un debate sobre la gestión de plantilla de los entrenadores de en 'Tiempo de Juego'. Paco González y Fernando Morientes analizaron la situación a la que se enfrentaría Xabi Alonso tras una derrota, justo antes de un largo desplazamiento.

El director del programa, Paco González, planteaba la duda sobre si el técnico tolosarra debería dar descanso a sus estrellas. Tras un tropiezo y con un "viaje gigantesco" de nueve horas en el horizonte, González se preguntaba si Alonso podría permitirse el lujo de sentar a sus figuras clave: "Venga, Kylian, tú lo estás haciendo muy bien, quédate aquí y descansa, que jueguen Gonzalo, Endrick o Pepito Pérez".

EFE Raúl Asencio, tras la goleada del Atlético al Real Madrid

Seguir el guion establecido

Sin embargo, Fernando Morientes se ha mostrado tajante en su respuesta. El exfutbolista del Real Madrid considera que un mal resultado no debería alterar los planes. "Yo creo que sí, Paco, o sea, tienes que seguir el guion establecido, esto es una piedra en el camino, pero si el guion era ese, debe de hacerlo", ha afirmado con rotundidad.

Para el 'Moro', la derrota no cambia el rumbo de lo que se quería, aunque sí "te va a hacer pensar". Ha insistido en que es precisamente en los momentos de dificultad cuando el equipo debe demostrar su valía y dar un extra.

En sus propias palabras, "cuando se empine un poquito la carretera, estos son los partidos en los que tienes que dar un puntito más, si no es imposible". Un mensaje claro que subraya la importancia de la fortaleza mental y el compromiso en la élite del fútbol.