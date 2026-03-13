La paciencia se agota en Zamora: los usuarios del AVE claman por un servicio digno para llegar a Madrid

La Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Zamora (AUSAVE) ha convocado una concentración para este viernes a las 19:30 horas en la Plaza de la Constitución para reclamar mejoras urgentes en la conexión ferroviaria con Madrid. La asociación denuncia el progresivo deterioro del servicio, con tiempos de viaje cada vez mayores y una oferta de trenes que consideran insuficiente para quienes se desplazan a la capital por motivos laborales o educativos.

Un tren para poder trabajar

La principal demanda de AUSAVE es la implantación de un tren madrugador Zamora–Madrid que permita llegar a la capital en una franja horaria compatible con el inicio de la jornada laboral, entre las 07:30 y las 08:15. Actualmente, el primer servicio llega a la estación de Chamartín más tarde de las nueve de la mañana, una situación que se ha agravado por motivos de mantenimiento en la estación madrileña.

Desde la asociación, que agrupa a unas 150 personas que viajan al menos dos veces por semana, lamentan que esta situación es "incompatible con la vida laboral del 90 por 100 de las personas". Consideran que una provincia situada a poco más de una hora de Madrid no puede continuar sin una conexión útil a primera hora.

Es incompatible con la vida laboral del 90 por 100 de las personas" José Ramón Andrés Presidente de AUSAVE

Retrasos constantes y estadísticas en entredicho

Los usuarios señalan que los retrasos son constantes y que "raro es el día que llega a la hora". Atribuyen parte del problema a que el tren parte desde A Coruña, lo que aumenta la distancia y los puntos de fallo. A esto se suma, según denuncian, el tramo de vía única pendiente de desdoblar entre Medina del Campo y Zamora.

Las quejas de los viajeros contrastan con las recientes declaraciones del subdelegado del Gobierno, quien afirmó que no existían tales retrasos. "Si tú llegas 25 minutos tarde y eso no se considera un retraso, pues evidentemente no hay retrasos", replican desde AUSAVE, criticando que Renfe haya cambiado el criterio para indemnizar, pasando de 5 a 15 y, finalmente, a 30 minutos de demora.

Si tú llegas 25 minutos tarde y eso no se considera un retraso, pues evidentemente no hay retrasos" José Ramón Andrés Presidente de AUSAVE

Un año de promesas incumplidas

Un representante de la asociación recuerda haberse reunido personalmente con un subdirector de Renfe hace más de un año. Pese a que este "iba a mejorar, que iba a mejorar, pero llevábamos más de un año y eso no mejora; de hecho, empeora".

AUSAVE subraya que la mejora de las conexiones ferroviarias no es solo una cuestión de transporte, sino también de igualdad territorial y lucha contra la despoblación que afecta a Zamora. Con la concentración de esta tarde, la asociación busca visibilizar un problema que consideran insostenible y exigir medidas urgentes.